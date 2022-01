– Jeg er en tøffing, men jeg ser nå at jeg ikke er det. Etter at jeg ble mamma så kan jeg ikke si det, for jeg har blitt bløt, sier Jeanett Kristiansen og smiler mot sønnen som sover i barnevogna ved siden av.

I september fikk hun og samboeren sønnen Tobias. Og hver dag kjører den nybakte moren sammen med sønnen tur-retur Hamar.

– Hverdagen er helt ny, men jeg trives godt i den selv om det er mye planlegging. Og jeg trives ekstremt godt med å være mamma. Det går egentlig veldig bra, forteller Storhamar-spilleren.

– Jeg hadde ikke motivasjon

Men det var ikke gitt at bakspilleren skulle være aktiv håndballspiller fortsatt.

De siste sesongene har hun slitt med akilleshælen, både da hun spilte i danske Herning-Ikast og i Vipers, og det resulterte i at hun måtte operere november 2020.

VIPERS: Jeanett Kristiansen spilte i Vipers før hun signerte med Storhamar fra inneværende sesong. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

– Jeg slet med skader, hadde ikke motivasjon og jeg ville bare gjøre noe helt annet. Se hvordan livet utenfor håndballen var og hvem jeg var. Så ringer Kenneth, forteller 29-åringen.

For Storhamar og gamletrener Kenneth Gabrielsen kom på banen. Da måtte hun gå flere runder med seg selv. Hun signerte en treårskontrakt, og så fant hun ut at hun var gravid.

– Etter at jeg hadde snakka med Kenneth, og så snakka jeg med samboeren min og da var det sånn: jeg må bare gjøre dette for å se om motivasjonen kommer. Og den kom og var der hele svangerskapet, så det var gøy.

Nervøs før debuten

Bakspilleren var i form til å trene for fullt med tunge vekter frem til slutten av svangerskapet.

– Jeg har hørt om flere som har kommet tilbake etter tre måneder, så jeg tenkte at det burde jeg også klare. Og det gjorde jeg jo, sier Kristiansen og smiler.

– Jeg har holdt meg godt i gang og det har hjulpet meg å komme tilbake så godt som jeg har nå. Det er mange ganger hvor jeg hørte at «nå må du roe deg ned», «husk at du skal slappe av når du er gravid» og «vær forsiktig». Da blir det litt sånn at jeg tenker at da må jeg hvert fall trene. Og det gikk jo bra.

TILBAKE: Jeanett Kristiansen gleder seg stort til comeback på parketten. Foto: Torstein Wold / TV 2

Og i desember var hun tilbake på håndballtrening med nye lagvenninner.

– Det var litt rart. Jeg var jo ikke med fra starten av sesongen, så jeg følte jeg var mer på utlån. At jeg bare var der noen måneder og så skulle jeg tilbake til Vipers. Men alle sammen har tatt meg så utrolig godt imot.

Onsdag er hun tilbake i seriekamp for første gang siden oktober 2020. Det blir også debuten i REMA 1000-ligaen i Storhamar-drakten.

– Jeg har veldig mye nerver og jeg blir nervøs av å snakke om det nå. Det blir tøft. Men jeg gleder meg, jeg gleder meg skikkelig. Og så må jeg passe på at jeg ikke får for mye energi, sier Kristiansen lattermildt.