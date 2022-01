Johnson avviser strengere koronatiltak til tross for sprengt sykehuskapasitet

På årets første korona-pressekonferanse understreker, en fortsatt optimistisk statsminister Boris Johnson, at dagens koronatiltak fortsatt er tilstrekkelige og en «mulighet til å komme gjennom smittebølgen av omikron uten å stenge ned landet.»

INGEN NEDSTENGING: Statsminister Boris Johnson avviste at regjeringen ville komme med ytterligere koronarestriksjoner for Storbritannia under en pressekonferanse tirsdag. Foto: Jack Hill / AP / NTB

– Hvis du ber meg gjette, vil jeg si at vi har en god sjanse til å komme oss gjennom omikron-bølgen uten behov for ytterligere restriksjoner, og uten behov for en ny lockdown, sa Johnson, som understrekte at det er «svært usannsynlig» at det kommer nye tiltak.

Statsministeren vil opprettholde dagens koronatiltak, som blant annet innebærer å bruke munnbind innendørs, å jobbe hjemmefra, og koronasertifikat på visse arrangement og offentlige steder.

– Vi kan finne en måte å leve med dette viruset, men de neste ukene blir tøffe både her i Storbritannia og i resten av verden, sa Johnson.

OPTIMIST: Statsminister Boris Johnson var positiv til at Storbritannia skal komme seg gjennom omikronbølgen. Her på besøk på et vaksinasjonssenter i Milton Keynes 29. desember. Foto: Geoff Pugh / AFP / NTB

På spørsmål fra publikum sto han på sitt og forsvarte dagens koronatiltak.

– Jeg mener balansen vi har av tiltak nå er den riktige for omikronsituasjonen, sa Johnson.

Karantenekaos

Men fra 10. januar vil alle som jobber i kritiske roller fra matleveranse til transport og grenseoverganger, få tilbud om daglige koronatester. Det vil gjelde omtrent 100.000 personer.

Det er blant annet fordi flere deler av det britiske samfunnet har blitt hardt rammet av dagens karanteneregler, som har ført til at flere tusen arbeidere har vært i isolasjon og ikke har fått lov å dra på jobb.

Fredag var over 50.000 ansatte i det britiske helsevesenet NHS borte fra jobb. Av dem var flere i koronaisolasjon.

Tirsdag ble det satt ny smitterekord i Storbritannia med over 200.000 nye smittede. Her deler frivillige ut hurtigtester for korona i London. Foto: Tolga Akmen / AFP / NTB

Det er fordi dagens karanteneregler i England sier at alle som tester positivt for Covid-19 må isolere seg i sju dager, og først kan slippe ut hvis de tester negativt på to hurtigtester. Opprinnelig var denne venteperioden 10 dager, noe regjeringen gikk tilbake på tidligere denne måneden.

Det har også blitt sendt forespørsler til pensjonerte lærere om å komme tilbake på jobb for å bidra på skolene, som også sliter med mangel på lærere. Britiske skoler hadde første skoledag etter juleferien tirsdag.

Ny smitterekord

Det siste døgnet har det blitt satt en ny smitterekord i Storbritannia med 218.724 nye koronasmittede. Det er første gang døgntallet overstiger 200.000 smittede, ifølge Sky News.

I samme tidsperiode har britene registrert 48 nye koronadødsfall.

Johnsons medisinske rådgiver Chris Whitty sa på pressekonferansen at han tror smittetallene vil fortsette å stige.

SMITTEØKNING: Medisinsk rådgiver Chris Whitty sa på pressekonferansen tirsdag at smittetallene i Storbritannia trolig vil fortsette å stige. Foto: Adrian Dennis / AP / NTB

–Smitten hos de yngre flater ut og faller, men det er før vi ser resultatet av nyttårshelgen. Samtidig fortsetter smitten å stige hos de eldre, og dette er de menneskene som har størst sannsynlighet for å bli innlagt, sa Whitty.

Likevel sa han oppmuntrende at det ikke er den samme dødeligheten med omikron som tidligere koronavarianter. En annen godnyhet er at smitten i hovedstaden London, som lenge har vært høyest i landet, begynner å flate ut.

ØKT SMITTE: Medisinsk rådgiver Chris Whitty advarer at smittetallene blant unge briter trolig vil gå opp etter nyttårshelgen. Her fra en nattklubb i Manchester nyttårsaften. Foto: Oli Scarff / AFP / NTB

Han var også trygg på at resultatene på hurtigtestene var gode, og at alle som tester positiv på en slik test må forbli i isolasjon til de tester negativt.

Sjefsvitenskapelig rådgiver Sir Patrick Vallance var også tilstede under pressekonferansen.

Krisetilstander på sykehusene

Storbritannias rekordhøye smittetall er en utfordring for landets helsevesen, som Johnson tidligere denne uken advarte om at kan havne under betydelig press på grunn av økt koronasmitte etter jul.

Allerede tirsdag hadde ni ulike sykehus, som er del av landets NHS Foundation Trust, erklært en intern kritisk hendelse med sprengt kapasitet på grunn av omikronvarianten, mangel på ansatte og manglende sykehussenger, ifølge Sky News.

MINNEVEGG: En kvinne går forbi minneveggen for dem som døde av korona i landet i Westminster i London. Foto: Dominic Lipinski / PA / NTB

Under pressekonferansen erkjente Johnson at NHS står i en vanskelig situasjon, men at han er «trygg på at de kommer seg gjennom det».

– Nedstenging og ytterligere tiltak har også en pris for folks liv og levebrød, sa han.

– Vi tror den balanserte tilnærmingen vi har nå er den riktige.

VAKSINERING: Passasjerer går forbi en kampanjeplakat fra NHS om å ta tredje vaksinedose ved Embankment Station i London. Foto: James Manning / PA / NTB

Hittil har over 34 millioner briter fått sin tredje dose av koronavaksinen, mens over 47 millioner har fått andre dose og nærmere 52 millioner har fått en vaksinedose.

Siden starten av pandemien har 174.000 dødsfall i Storbritannia vært relatert til Covid-19, selv om det er uklart hvor mange som døde på grunn av koronasmitten alene.