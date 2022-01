– Kleskjedene vil ikke forbindes med disse kundene

Nå avslører designere i bransjen hvilke holdninger som finnes på innsiden.

– Det var veldig demotiverende og nesten litt emosjonelt kjipt å kartlegge butikkene. Jeg har klaget over dette i mange år, og det har ikke endret seg, sier Carina Elisabeth Carlsen.

Hun er en av deltakerne i TV 2 hjelper deg sin undersøkelse, og er mest kjent for Instagram-kontoen «Fet, men fattet».

Av de seks kleskjedene som var med i undersøkelsen, var det kun én butikk som hadde jeans som passet de fire deltakerne.

– Når du finner en bukse og du kan ta den på i en og samme bevegelse får du en god følelse. Det skjedde kun i den ene butikken. Ellers var det kav, svette og tårer, forteller deltaker Margrethe Kvalheim.

– Handler om økonomi

Cubus tilbyr jeans opp til størrelse 3XL, og blir derfor kåret som vinner i undersøkelsen. Nederst på skalaen ligger Bik Bok, Zara og Weekday. Dette er kleskjeder som har manglende eller lite spenn i størrelser i butikk.

Hvorfor produserer ikke alle kjedene klær i store størrelser? TV 2 hjelper deg har snakket med klesdesignere som avslører hva de mener er grunnen. Flere ønsker å være anonyme, men peker på disse årsakene:

Butikkene sikter seg inn på en viss kundegruppe

Det handler om økonomi og en konservativ holdning til klesbransjen

Det er ikke bærekraftig å lage klær i alle størrelser

Man trenger kompetanse for å lage klær i store størrelser

Mangel på vilje

En som ønsker endring i klesbransjen er stylist og klesdesigner Christina Ledang. Hun mener det er en dårlig unnskyldning for kleskjedene som peker på økonomiske årsaker eller manglende kundegruppe som grunn til å ikke lage klær i store størrelser.

– Jeg tror at hvis alle er ærlige med seg selv så handler det om at dette er en kundegruppe som enkelte ikke ønsker å assosiere seg med, eller som de ønsker skal kjøpe klærne deres, sier hun.

UØNSKET KUNDEGRUPPE: Klesdesigner Christina Ledang mener enkelte kleskjeder ikke ønsker å assosiere seg med store kvinner. Foto: Ingvill Sunnby

Ledang er designer for merket C.L.E.A.N by Christina Ledang. Her møter hun kundene sine personlig og blir derfor bevisst på å tilby klær til alle. Hun mener det ikke krever mye av de store kleskjedene å gjøre noe med mangelen på tilbud.

– Det er ikke så komplisert. Hvis man vil lage klær i store størrelser må man sette inn et lite team som kan justere klærne, teste og bestille opp store størrelser. Har man først gjort grunnarbeidet er dette ofte modeller som produseres igjen og igjen. Man taper derfor ingenting på å gjøre den første runden som er mer krevende, forklarer Ledang.

Hun mener det finnes en kundegruppe som har sluttet å gå fysisk i butikk da de opplever å ikke bli inkludert av klesindustrien. Det stemmer overens med deltakernes egne handlemønstre, hvor flere ikke har handlet klær i butikk på mange år.

– Det er sikkert 10 år siden jeg har prøvd bukser i butikk. Det føles kjipt når ingenting passer, og gjør at jeg ikke føler meg bra. Derfor handler jeg på nett, sier deltaker Wilde Siem.

Hun har Instagram-kontoen «Happykropp».

Vurderer å tilby større størrelser

Bik Bok har jeans opp til størrelse 36 tommer, noe som tilsvarer en størrelse XL. På spørsmål om hvorfor Bik Bok ikke tilbyr bukser opp til størrelse 2XL, svarer de følgende:

– Det var en god idé, og det kan godt hende at det kommer størrelser som er større om ikke så lenge, sier talsperson, Julie Bragli Eckhardt.

– Er det enkelte kunder dere ikke ønsker skal handle hos Bik Bok?

– Nei, vi ønsker alle velkomne. Men vi ser at vi ikke strekker helt til og at det er noe vi må jobbe med, forteller Eckhardt.

– Vi har veldig lyst til å utvide sånn at flere føler seg inkludert. Vi er ikke ute etter å såre noen, legger hun til.

BEGRENSET TILBUD: Talsperson i Bik Bok, Julie Bragli Eckhardt, håper alle kan få en god følelse når de kommer til Bik Bok, men innrømmer at de ikke har noe til alle. Foto: Ingvill Sunnby

Weekday peker på at de har sett mindre etterspørsel etter de største og minste jeansstørrelsene i butikk, og at de derfor har begrenset utvalg. På nett har de opp til 46 tommer.

Zara svarer ikke direkte på TV 2 hjelper deg sine spørsmål, men forklarer at de er svært opptatt av mangfold og inkludering gjennom å lytte til sine kunder og ansatte.

