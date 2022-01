Disse herreløperne fikk bank av Weng opp monsterbakken

Heidi Weng rykket fra Ebba Andersson og kom først i mål på den avsluttende etappen i Tour de Ski.

Weng hadde god frekvens opp de bratteste partiene i bakken. Fra passering 6,8 km til målstreken brukte Weng 15 minutter og 57 sekunder.

Det var fortere enn mange av herreløperne. 16 herreløpere hadde dårligere bakketid, deriblant to av de norske herrene.

– Et helvete

Erik Valnes brukte 16 minutter og tre sekunder. Even Northug brukte 17 minutter og 31 sekunder.

– Det var et helvete. Det verste var å se opp i bakken og hvor ufattelig langt frem det var til de beste, sier Erik Valnes.

– Det er annerledes enn hva vi er vant til, og det passet ikke meg spesielt bra. Det var et slit, fortsetter han.

Også Northug kjempet for å komme seg til mål.

– Det var tungt bare å komme seg oppover, sier sprinteren.

– For min del handlet det bare om å bryte seg opp. Jeg så ned i bakken, for det funker bedre enn å se oppover, fortsetter Northug.

Disse fem løperne kunne stått rett ned monsterbakken uten å bremse

– En fryktelig god skiløper

Johannes Høsflot Klæbo brukte 14 minutter og 19 sekunder opp det bratteste partiet.

– Jeg visste ikke at Valnes og Northug ble slått av Weng, men de kan trøste seg med at Heidi Weng er en fryktelig god skiløper. Hun gikk fort. Men det hørtes tungt ut for Valnes og Northug. Det skal sies at de ikke er lettvektere, sier Klæbo.

I tillegg til Valnes og Northug var det hele fem svensker som fikk Weng-deng. Gustaf Berglund, Gustav Eriksson, Viktor Brännmark, Eric Rosjö og Oskar Svensson hadde en tung dag i bakken.