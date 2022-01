Nordmenn må være kreative i boligjakten – Charlotte (24) kjøpte med broren Kristoffer (21)

Den vanligste årsaken til å ikke eie bolig er at man ikke har råd. En fersk undersøkelse viser at mange vurderer alternative metoder for å komme seg inn på boligmarkedet.

– Å kjøpe sin egen bolig er et mål veldig mange har, men det er strenge krav som må oppfylles for å få lån fra banken, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

Boliglånsforskriften slår fast at du ikke kan låne mer enn årsinntekten din ganger fem. Du kan heller ikke låne mer enn 85 prosent av kjøpesummen.

Reglene gjør det vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Ifølge en undersøkelse Pollstat nylig har utført for Storebrand er den klart vanligste årsaken til å ikke eie bolig at man ikke har råd.

Kun åtte prosent av de som ikke eier egen bolig svarer at de foretrekker å leie framfor å eie.

– Undersøkelsen viser at mange nå vurderer andre muligheter for å komme inn på boligmarkedet, sier Tvetenstrand.

– Tullet med det i starten

I undersøkelsen svarer 6 av 10 kommende førstegangskjøpere ja på om de ville vurdert løsninger som for eksempel «Deleie» fra OBOS eller «Leie til eie» som alternativ til å kjøpe bolig på den tradisjonelle måten.

– Det finnes i dag flere alternative modeller for finansiering av bolig. Med «Deleie» kjøper du først halvparten av boligen og leier resten av OBOS, og kan gradvis kjøpe deg opp i eierandel. Med «Leie til eie» leier du boligen i noen år og har deretter førsterett på kjøp til avtalt pris. Vi ser også at mange er villige til å flytte ut av bykjernene, sier Tvetenstrand.

I undersøkelsen svarer én av tre kommende førstegangskjøpere at de vurderer å kjøpe bolig med hjelp fra foreldre eller andre til å stille som realkausjonist. Én av tre vurderer å kjøpe bolig sammen med venner eller familie.

To som har gjort nettopp det, er søsknene Charlotte (24) og Kristoffer Eilers (21) fra Askim. For ganske nøyaktig ett år siden tok søskenparet over en leilighet de kjøpte sammen ved Carl Berner i Oslo.

– Ingen av oss hadde sjans til å kjøpe noe alene, så da kom idéen om å kjøpe noe sammen. Vi tullet litt med det i starten, men vi hadde jo bodd sammen hele oppveksten, så hvorfor skulle ikke det gå bra?, sier Charlotte.

Foreldrene som sikkerhet

Charlotte hadde leid i Oslo i noen år, mens Kristoffer skulle flytte til Oslo for å studere.

– Jeg hadde ikke så lyst til å leie i et kollektiv, så jeg begynte å undersøke noen muligheter gjennom mor og far, forteller Kristoffer.

– Noen år tidligere hadde jeg gjort det samme, men da var boligprisene skyhøye, sier Charlotte, med henvisning til da boligprisene økte voldsomt i 2016.

Foreldrene kunne ikke stille som sikkerhet for to boliger, og søskenparet kom dermed frem til at de skulle finne noe sammen. Etter å ha vært på en del visninger, fikk de kjøpt en leilighet på 64 kvadratmeter til prisantydning på 4.490.000 kroner.

– Vi var heldige med tidspunktet, for det ble innført strenge tiltak akkurat den dagen vi var på visning. Det var mange påmeldte, men få som kom, sier Charlotte.

– Det første alle spør om

Søskenparet får stadig spørsmål om hvordan det er å bo sammen med broren eller søsteren.

– Det er det første alle spør om, men det har egentlig gått veldig fint. Man finner alltid løsninger. Det forutsetter selvfølgelig at man har et godt forhold, sier Kristoffer.

– Det var en fin måte å komme inn i boligmarkedet på. Og så kjøpte vi jo ikke sammen fordi vi hadde så stort ønske om å bo sammen, men heller som en investering. Vi visste også vi ikke kom til å bo sammen for alltid, sier Charlotte.

Da søskenparet hadde bodd sammen i åtte vellykkede måneder, flyttet Kristoffer ut for å leie sammen med samboeren sin. Samtidig leier han ut rommet sitt til en venninne av Charlotte.

Søskenparet ble overrasket over hvor vanskelig det var å finne en leilighet med akseptabel standard og pris. Alle leilighetene de bydde på gikk mange hundre tusen kroner over prisantydning.

– Flere ganger innså vi at vi måtte senke forventningene, og vi skjønte at vi måtte bestemme oss for hva vi ville prioritere ved en bolig, sier Kristoffer.

Selv med to personer som kjøper sammen, er det ingen selvfølge å ha råd til en leilighet i Oslo. Søskenparet forteller at de har vært flinke til å jobbe og spare i mange år.

– Vi har egentlig vært veldig bevisste på økonomi hele livet. Men jeg tror det generelt er for lite kunnskap blant foreldre og unge om hvordan man skal begynne sparing fra ung alder, sier Kristoffer.

12 råd til førstegangskjøpere 1. Finn ut hva slags økonomisk ramme du har. Innhent prisvurdering av egen bolig hvis du skal selge, og få på plass tilbud om finansiering. Vær forberedt på at boligmarkedet klan være presset av sterk etterspørsel og begrenset boligtilbud i visse områder av landet. Det kan gi raskere salgsprosesser og høyere salgspris enn det du forventer. 2. Finn ut hva slags bolig du/dere ønsker og har behov for. 3. Kartlegg hvor du har lyst til å bo. Vær raus – du kan trives andre steder enn du først tenker på. Tenk på hvilken reisetid du er villig til å ha til og fra studier/jobb/aktiviteter. 4. Gjør deg kjent med tilbudene innenfor din prisramme. 5. Gjør deg kjent med boligen og nabolag før visning. Les hele prospektet med tilstandsrapport og eventuelle tilleggsopplysninger slik at du er godt forberedt når du skal på visning. Vær systematisk og grundig på visning, still spørsmål til megler før budgivning dersom det er noe du ikke forstår eller er usikker på. 6. Det som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter blir ditt ansvar. Dette gjelder selv om du ikke har lest dokumentene. Derfor må du lese rapporten og alle andre salgsdokumenter grundig. Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover. 7. Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger. 8. Eiendomsmegleren bistår med trygg gjennomføring av kjøpsprosessen, og gir deg veiledning om hva du skal se etter, hvilket ansvar du har som kjøper og hvilket ansvar selger har. 9. Vær bevisst forskjellene ved om boligen selges gjennom eiendomsmegler eller privat. Selges boligen privat må du selv undersøke reguleringsmessige forhold, heftelser, ferdigattest, mv. Under enhver omstendighet bør oppgjøret skje via eiendomsmegler/advokat. 10. Som hovedregel må man på forhånd melde seg på visning hos eiendomsmegleren. Under visningen må man følge eiendomsmeglerens anvisning for gjennomføring av en trygg visning. 11. Du skal trives med boligen, men ikke bli mer forelsket i beliggenhet og detaljer enn at valget gjøres innenfor prisrammen og dekker det behovet du faktisk har. 12. I en eventuell budrunde, vær forberedt på konkurranse, men vær varsom med å gå utover prisrammen din. Gi aldri et bud du ikke er sikker på å kunne finansiere. Budet må være skriftlig, og det er bindende. Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund

– Ingen beløp er for små

Tvetenstrand forstår at det for mange kan virke umulig å komme inn på boligmarkedet. I tillegg til at du må ha spart opp 15 prosent av boligens verdi, må du også ha penger til å dekke kostnader som kommer i forbindelse med kjøpet.

– Er det en selveierbolig, må du betale dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen i tillegg. Kjøper du en bolig til tre millioner kroner, vil det si at du må ha 75.000 kroner ekstra.

Hun understreker samtidig at det er mulig å oppfylle boligdrømmen dersom du sparer målrettet.

– Ved å komme i gang med sparing tidlig, gjerne fra du er konfirmant, er det mulig for mange å klare å spare selv. Husk at ingen beløp er for små – mange små beløp blir store summer med jevn og trutt sparing. Det er bare viktig å ikke la deg friste til å bruke dem hvis du plutselig har lyst på en ny telefon eller jakke. Husk at du da tar av boligdrømmen, sier Tvetenstrand.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB sier det er viktig å ha orden på økonomien når du skal kjøpe bolig.

– Du må ha oversikt over inntekter og utgifter, slik at du vet at du kan håndtere et boliglån. Det er også smart å ha finansieringsbeviset på plass før du begynner boligjakten, sier Sandmæl.

– Koster ofte mer enn man tror

Finansieringsbeviset forteller hvor mye lån du kan få. Legger du dette beløpet sammen med den egenkapitalen du har, vet du grensen for hvor mye du kan by.

– Med finansieringsbeviset på plass er du også klar til å slå til når drømmeboligen dukker opp. Begynner du å søke om finansiering først etter at du har vært på visning, kan det være at boligen er solgt før du er klar til å by, advarer Sandmæl.

I budrunden bør du sette en øvre grense for hvor mye du er villig til å gi før du begynner å by.

– Husk at oppussing koster, ofte mer enn man tror. Hold hodet kaldt og lytt til magefølelsen.

I likhet med funnene i Storebrands undersøkelse, ser også DNB at mange interesserer seg for alternative finansieringsmåter.

– Vi ser absolutt samme tendens. Det har lenge vært vanlig at foreldre er med enten som medlåntakere eller som realkausjonister når unge skal kjøpe sin første bolig. Nå kommer også flere initiativ som leie til eie-konsepter – og vi ser absolutt dette som mulige modeller for å hjelpe unge kunder inn på boligmarkedet, sier Sandmæl.

Forbrukerøkonomen trekker fram Oslobolig som ble lansert før jul som eksempel, hvor DNB har blitt med som samarbeidspartner.

– I DNB vil et lån til Oslobolig fungere på samme måte som et vanlig lån, men det vil være betydelig enklere å få finansieringsbevis. Deleie vil føre til lavere krav til egenkapital og lavere gjeldsgrad ved kjøp, men kunden må fremdeles vise til betjeningsevne for leiekostnader, som vil være noe høyere, sier Sandmæl.

Huskeregler

Ifølge Prognosesenteret solgte mer enn én av fem boligen med tap i 2020, tross den høye prisøkningen de fleste steder i landet.

– Det viser hvor viktig det er å ha et langsiktig perspektiv når du skal kjøpe bolig. Ha is i magen, og ikke forsøk å kuppe boligen før en budrunde. Historisk har det vist seg at du heller ender med å betale mer enn du må for boligen med den fremgangsmåten, sier Tvetenstrand.

Hun har laget noen huskeregler du bør ta med deg inn i boligjakten:

1. Er dette et sted du kan bo i mange år?

2. Er det en attraktiv bolig som er lett å selge videre, også i et tregere boligmarkedet?

– beliggenhet

– tilgang til kollektiv transport

– boligens tilstand

3. Kostnadene ved kjøp og salg – hvor mye må boligen øke i verdi for at du kan selge uten å gå i minus. Dette regnestykket er verdt å sette opp, slik at du får et forhold til hvor høye kostnader det kan være i forbindelse med kjøp og salg av bolig.

4. Hva vil komme av ekstra kostnader som må med i regnestykket?

– Oppussing

– Vedlikehold

5. Hvilken livssituasjon er du i – er det realistisk å bo der så lenge at du kan bytte bolig og fremdeles beholde egenkapitalen din og helst øke denne?