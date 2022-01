Tuchel bekrefter: – Lukaku har bedt om unnskyldning og er tilbake i troppen

Chelsea-manager Thomas Tuchel skal ha hatt et lengre møte med Romelu Lukaku på Chelseas treningsfelt Cobham mandag etter det mye omtalte intervjuet stjernespissen ga med Sky Italia. I intervjuet kritiserte som kjent blant annet Lukaku Tuchels formasjon.

Tuchel vraket som kjent Lukaku fra troppen til 2-2-kampen mot Liverpool i helgen i kjølvannet av det eksplosive intervjuet, men det var ventet at den belgiske landslagsspissen ville være tilbake i troppen til ligacupoppgjøret mot Tottenham.

– Først og fremst er vi fornøyd med at vi brukte tiden godt til å roe det ned. Det var det vi gjorde. Han ba om unnskyldning og er tilbake i troppen som trener i dag. Det viktigste av alt var å forstå og tro på at det han sa ikke var bevisst, sa Tuchel på pressekonferansen på Stamford Bridge tirsdag, ifølge Football London.

– Det var aldri for å vise dårlig oppførsel overfor laget. Dette er viktige punkter å forstå, dette var ikke så stort som folk eller media ville ha det til. Det var ikke en liten sak, men lite nok til å forholde seg rolig, be om unnskyldning og gå videre, fortsatte han.

– Følte selv ansvar for å rydde opp i det

Chelseas manager innrømmer at saken har skapt unødvendig støy for klubben og fansen.

– Det er Lukaku klar over, og han følte et ansvar for å rydde opp i dette. Vi er glad for at han er vår spiller, og vi vil gjøre alt vi kan for å beskytte ham. Selv om noen nok kan være uenige, så handler dette om alt vi gjør for laget, poengterte tyskeren.

Tuchel medgir at han ble overrasket da han leste intervjuet med Lukaku. For ifølge Chelsea-sjefen har den belgiske landslagsspissen alltid vært en gjennomført profesjonell.

– Han er veldig dedikert. Derfor var dette så overraskende for meg. Han scoret mot Aston Villa, og i kampen etter det var han avgjørende. Derfor var jeg før intervjuet aldri i tvil om at han ikke var profesjonell og dedikert. Han er en gutt med mange følelser, og som sier det han mener. Derfor må vi ikke bare se det negative i det, vi må tilpasse oss. Det skapte litt støy man ikke ønsker, men jeg har ingen tvil om hvor forpliktet han er til laget, slo Tuchel fast.

Snakket om gladmeldingen

En skadefri Lukaku har imidlertid ikke levert som forventet etter sin strålende start på sesongen. Tuchel er klar på hva som må til for å få det beste ut av angriperen.

– Jeg mener spillerne får det beste ut av seg selv. Med Romelu handler det ikke om å finne posisjonene. Han er en spydspiss, en nummer ni, og det er det, mente han.

Tuchel tok seg også tid til å snakke om gladmeldingen til Chelsea-fansen som kom denne uken. Veteranstopper Thiago Silva har forlenget kontrakten.

– Han er fotballens Benjamin Button. Jeg vet hvor mye arbeid han legger i å være på topp fysisk. Den nye kontrakten gir ham ro, og Thiago trenger ro rundt seg. Han kan hjelpe oss så mye. Han har fremdeles store mål han vil oppnå, gliste Chelseas manager.