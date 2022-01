TIX trakk seg fra Hver gang vi møtes rett før innspillingen

– Jeg har grudd meg både før og etter programmet, innrømmer Andreas Haukeland (28), bedre kjent som TIX, i den gule sofaen hos God morgen Norge.

I løpet av de siste syv årene har Haukeland for alvor slått seg opp som en stor artist. Bærumsmannen har gått fra å lage russesanger til å bli hele Norges TIX med mest strømmede låter, Melodi Grand Prix-seier og Eurovision Song Contest-deltakelse.

Trengte å puste ut

I helgen var artisten hedersgjest i Hver gang vi møtes' sesongpremiere. Her ble det åpenhjertige samtaler rundt bordet, samt tårefylte, musikalske øyeblikk.

Begynte å jobbe med låtene på vei hjem fra Eurovision

– Jeg trakk meg faktisk, og så ble jeg overtalt om å bli med likevel. Grunnen til at jeg trakk meg var fordi det var så mye med Eurovision og all den oppmerksomheten på den tiden der, at jeg følte at nå trenger jeg å puste litt, forklarer han, og fortsetter:

– Men Hver gang vi møtes og den historien jeg hadde lyst til å fortelle var så viktig for meg, og så visste jeg at det kom så fine folk der.

Haukeland forteller videre at Hver gang vi møtes-låtene ble laget på flyet hjem fra Eurovison.

ARTISTKOLLEGAER: Maj Britt Andersen og Andreas Haukeland, bedre kjent som TIX, er å se i Hver gang vi møtes i ukene fremover. Foto: TV 2

Kjente lite til artisten TIX

Folkekjære Maj Britt Andersen (65) var en av artistene som hedret Haukeland under TV 2-programmets første runde av sesongen. Hun leverte en rørende tolkning av «Engel, Ikke Dra». Den traff 28-åringen rett i hjertet.

– Når jeg lager låtene fra bunnen av, så er det fort gjort å bli blind på hvordan låtene er. Og da jeg hørte teksten til Maj Britt fikk låten en helt ny dimensjon. «Shit, har jeg skrevet det der?», sier Haukeland og kikker bort på Andersen som sitter ved siden av ham.

Andersen selv hadde ikke særlig kjennskap til Haukelands musikk før Hver gang vi møtes-deltakelsen.

– TIX kjente jeg veldig lite til må jeg innrømme. Ungene mine sa: «Hva skal du synge for TIX da? Han har laget så mange russelåter. Det passer jo ikke for deg», forteller hun.

Sangeren hadde imidlertid fått med seg blant annet Haukelands Grand Prix-deltakelse.

– Jeg heiet på deg og syntes du var kjempeflink, og så ting på Lindmo der du snakket ut. Jeg satt og gråt litt på dine vegne jeg også.