Valencia-treneren reagerer på Barcelona-«shopping»: – Hvor er fair play?

Det var nok noen som hevet et øyenbryn eller to da først ryktene, og senere bekreftelsen kom på at Manchester City-stjernen Ferran Torres ble klar for Barcelona.

Det har vært viden kjent at katalanerne har slitt voldsomt med økonomien - noe som blant annet gjorde at klubben ikke kunne re-signere Lionel Messi i sommer.

Likevel har president Joan Laporta og Barcelona gått til et 55 millioner euro-innkjøp av den spanske landslagsspilleren Ferran Torres, i tillegg til at det er ryktet at Álvaro Morata skal hentes fra Juventus.

Under Ferran Torres' presentasjon mandag denne uken, valgte også president Laporta å gå ut med en del svært offensive uttalelser om klubbens fremtid.

Ferran Torres og Barcelona-president Joan Laporta.

– Gjør dere klare for vi er tilbake som store spillere i markedet, uttalte presidenten før han fikk spørsmål om muligheten for å hente Erling Braut Haaland til klubben til sommeren.

– Alt er mulig hvis man gjør det bra og hvis man gjør det bra, så vil alt ende veldig bra før han hevdet at «alle store spillere tenker på å komme til Barcelona».

Det er disse uttalelsene og Barcelonas handling som har fått Valencia-trener José «Pepé» Bordalás til å reagere.

– Barcelona har en gjeld på 300 millioner og har hentet Ferran Torres for 55, har jeg lest. Jeg vet ikke den eksakte summen. De skal nå kjøpe Morata og presidenten melder om flere kjøp, blant annet Haaland. Hvor er fair play? uttalte Bordalás på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Valencia er en av klubbene som på lik linje med Barcelona har blitt straffet hardt av pandemien og La Ligas nye lønnstak. Der Barcelona har et rekordlavt lønnstak på 97,9 millioner euro, er Valencias helt nede på 31 millioner euro.

– Hvis vi ønsker å være en stor klubb, så må vi kjøpe. Det er virkeligheten. Mirakler skjer sjeldent i fotball, fortsatte Valencia-treneren.

Selv om Barcelona har kjøpt Ferran Torres, finansiert via et nytt lån og restrukturering av gammel gjeld, er det ikke bare å bruke den spanske angrepsspilleren.

– Barcelona har nylig tatt opp et lån på rundt 500 millioner euro. Problemet er derimot LaLiga-reglene, når det kommer til lønn. De gjør at de ikke kan registrere ham i stallen før andre spillere er solgt, forklarte TV 2s fotballekspert Guillem Balagué samme dag som signeringen ble bekreftet.

Klubben er avhengige av å selge dyre spillere og/eller redusere lønnsutgiftene på spillerne i troppen.

En rekke spillere ryktes å være på Barcelona-trener Xavis «ryddeliste», blant dem Philippe Coutinho, Luuk de Jong og Samuel Umtiti.

– Jeg har ikke snakket med Philippe. Han er en profesjonell fyr og han hjelper oss. Men skal vi ha spillere inn, må spillere også ut. Det er sånn det er, uttalte Xavi Hernández på en pressekonferanse mandag.

Barcelona-trener Xavi Hernández under Barcelonas treningsøkt mandag 3. januar.

– Vi jobber også med å få skrevet inn Alves, det kan skje i dag. For å registrere nye spillere, må vi sende spillere ut eller så må Dembélé fornye kontrakten.

Barcelona-treneren ønsker ikke å snakke om hvilke spillere som kunne være på vei ut, men hintet noe om at reservekeeper Netos tid i klubben kunne være omme.

– Jeg har vært veldig tydelig med ham om hans situasjon, uttalte Barcelona-treneren uten å utdype hva det betyr.

