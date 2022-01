Drapsforsøk-siktede i Rælingen løslates

Mannen som er siktet for å stikke et jernrør ned i halsen på en annen mann i Rælingen søndag, er løslatt. Siktelsen opprettholdes imidlertid.

Etter planen skulle siktede fremstilles for varetektsfengsling ved Romerike og Glåmdal tingrett tirsdag.

I en pressemelding skriver politiet at de gjennom etterforskningen de siste dagene har fått et tydeligere bilde av hendelsen, og mener etter en helhetsvurdering at vilkårene for varetektsfengsling ikke er til stede.

– Mistankegrunnlaget, sammenholdt med svak bevisforspillelsesfare, er avgjørende ved denne vurderingen, skriver de.

Fornærmede i saken ble mandag meldt å være utenfor livsfare. Både han og siktede er i 30-årene.

Politiet sier etterforskningen vil holde fram og at siktelsen opprettholdes inntil videre.

