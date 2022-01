Sjekk hva skistjernene tjente i løpet av Tour de Ski

Johannes Høsflot Klæbo hadde ingen problemer med å holde unna for konkurrentene opp den avsluttende monsterbakken. Dermed kunne han innkassere førstepremien på drøyt 530 000 norske kroner.

Underveis i Tour de Ski fikk løperne premiepenger for topp 3-plasseringer på enkeltetapper og penger for å ha ledertrøyen i Tour de Ski.

Vinneren av en egen sprintkonkurranse i Tour de Ski ble også belønnet.

Ingen gikk inn flere kroner enn Johannes Høsflot Klæbo. Totalt gikk han inn 754 000 kroner (78 000 sveitsiske franc).

– Jeg har ikke sett på noen ting. Vi får se hva som dukker opp på kontoen etter hvert, sier Klæbo til TV 2.

– Det er kassereren som tar seg av det?

– Ja, det er mamma som er økonomiansvarlig, sier Klæbo.

TV 2-ekspert Petter Northug sier det er tull at langrennsløpere ikke bryr seg om premiepenger.

– Det stemmer ikke. Så klart gjør de det. Alle vet hva som ligger i potten før start. Det vet de allerede før sesongen. Her i Tour de Ski står det mye på spill. Det er store pengedifferanser mellom de forskjellige plasseringene. Å få med en topplassering i Tour de Ski betyr mye for mange, sier Northug.

– Så de driver litt skuespill?

– Prat om prestasjoner blir brukt til å dekke over at de har prispenger i bakhodet. Det er mange som synes det er godt å få med seg en bra slant fra Tour de Ski, sier Northug.

De beste løperne har gode sponsoravtaler og nok til salt i grøten. Slik er det ikke for de nest beste.

– For mange bak de beste kan Tour de Ski bety forskjellen på en veldig god sesong eller ikke. Man kan legge til rette for videre satsing, ha litt mer frihet og ting som kan gjøre veien videre i karrieren lettere. Pengepremiene i Tour de Ski er betydelig for de nest beste, understreker Northug.

Topp 5 herrer:

1. Johannes Høsflot Klæbo 754 000 kroner (78 000 franc)

2. Aleksandr Bolsjunov 445 000 kroner (46 000 franc)

3. Iivo Niskanen 309 000 kroner (32 000 franc)

4. Denis Spitsov 232 000 kroner (24 000 franc)

5. Pål Golberg 184 000 kroner (19 000 franc)

Topp 5 kvinner:

1. Natalja Neprjajeva 638 000 kroner (66 000 franc)

2. Ebba Andersson 425 000 kroner (44 000 franc)

3. Heidi Weng 309 000 kroner (32 000 franc)

4. Krista Pärmakoski 222 000 kroner (23 000 franc)

5. Kerttu Niskanen 203 000 kroner kroner (21 000 franc)