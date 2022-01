Kjente tvillingbrødre døde med seks dagers mellomrom

De franske tvillingbrødrene Igor og Grichka Bogdanoff ble kjent på slutten av 70-tallet da de fikk sitt eget TV-program i Frankrike kalt Temps X, som rullet over skjermen fra 1979 til 1987.

15. desember 2021 ble begge brødre innlagt på sykehuset i Paris med komplikasjoner etter koronasmitte.

Ifølge avisen Le Monde var verken Grichka eller Igor vaksinert mot covid-19. Sistnevnte døde på sykehuset 28. desember, mens tvillingbroren gikk bort seks dager senere – mandag 3. januar.

– I fred og kjærlighet, omringet av hans barn og familie, gikk Igor Bogdanoff mot lyset mandag 3. januar 2022, skrev familien i en uttalelse, publisert av hans agent.

Igor Bogdanoff (t.h) sammen med kjæresten og broren Grichka Bogdanoff (t.v) i 2018. Foto: Loic Venance/AFP Photo

Ifølge det franske nettstedet ønsker ikke familien å gå ut med Igors dødsårsak. Brødrenes felles advokat, Edouard de Lamaze, bekreftet likevel overfor RTL at også hans død var forårsaket av covid-19.

– Han dro til stjernene med broren sin. Familien gjorde alt for at han ikke skulle innse at broren hans var død, sa advokaten til RTL.

Brødrenes lidenskap var universet og astronomi, og de begge hadde en utdannelse i matematikk og teoretisk fysikk før de fikk sitt eget science fiction-program i hjemlandet.

Begge har hele veien benektet kosmetiske operasjoner.