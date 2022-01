Vi kan stoppe pandemien – hvis de rike landene vil

I slutten av november begynte det å tikke inn nyhetsmeldinger over det ganske land om at en ny smittsom covid-variant var oppdaget på andre siden av kloden.

Den fikk navnet omikron, i Norge ble den fort til omikronen.

Akkurat i det vi hadde lært å uttale ordet riktig, annonserte regjeringsledere i rike land sitt fremste våpen i kampen mot de nye spikeproteinene: en tredje vaksinedose til alle voksne, friske som syke, til tross for at covid-vaksiner fortsatt dessverre er en knapp ressurs.

Det som virkelig ville vært en førjulsgave til både fattig og til rik, var hvis britenes Boris Johnson, EUs Ursula von der Leyen og vår egen Jonas Gahr Støre, troppet opp på talerstolen og utbasunerte: «Unnskyld, vi har tatt feil! Vi kan ikke bekjempe pandemien med vaksinenasjonalisme. Omikron viser at når vi bare vaksinerer den rike verdenen, vil nye varianter oppstå, pandemien vil forlenges og fortsette å ta mange liv. Derfor vil vi aktivt gå inn for å fjerne patentene på covid-19-vaksiner slik at alle land kan få mulighet til å produsere effektive mRNA-vaksiner. Det finnes tross alt flere enn 100 produsenter i Afrika, Latin-Amerika og Asia som beviselig kan lage dem!».

Det skjedde aldri.

Isteden har en rekke EU-land med Tyskland i spissen, sammen med Storbritannia og Sveits, blokkert for et forslag i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å midlertidig fjerne patenter på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19.

Patentfritak

Forslaget er støttet av Verdens helseorganisasjon (WHO) og flere enn 100 land, særlig lav- og mellominntektsland.

Norge var også lenge blant landene som blokkerte for forslaget, men Støre-regjeringen gikk i november endelig inn for et begrenset patentfritak for vaksiner.

Det var et skritt i riktig retning, men i praksis mest retorikk og politisk kompromiss.

Vendingen har dessverre lite å si for de mange produsentene rundt om i verden som står klare til å lage vaksiner befolkningen sårt trenger.

Viruset er kompromissløst, det må også løsningene være.

Vi i Leger Uten Grenser har understreket hvor viktig det er at forslaget i tillegg må omfatte andre immaterielle rettigheter som også skaper juridiske barrierer for produksjon.

Rike lands velvilje

Forslaget kan heller ikke være begrenset til vaksiner; vi trenger flere verktøy, som medisiner og medisinsk utstyr.

Uten å gå helhjertet inn for et patentunntak, er Norge med på å trenere det verden nå virkelig trenger: En robust og global pandemirespons som gir alle land muligheten til å forsvare seg og sine innbyggere mot viruset, istedenfor å være prisgitt legemiddelselskapenes og rike lands velvilje.

Nyheten som kom forrige uke understreker poenget: Frankrike har oppdaget en ny og potensielt mer smittsom koronavariant med link til Kamerun, der vaksinasjonsgraden er svært lav.

Det er ganske paradoksalt at de samme rike landene som setter en stopper for et patentunntak, er de som forsyner seg grovt av den globale vaksine-potten.

Dermed sørger de for dobbel urettferdighet: Først hindrer de lav- og mellominntektsland i å produsere egne vaksiner, så kjøper de opp produserte eller planlagte vaksiner for å iverksette egne booster-programmer.

Høyere risiko

Om vi hadde økt den globale produksjonen, hadde ikke spørsmålet om en tredje dose vært så problematisk.

Men realiteten i dag er at covid-19-vaksinen fortsetter å være en knapp ressurs.

Derfor har WHO gang på gang advart mot tredje doser til friske personer i rike land mens sårbare mennesker og helsearbeidere i andre land fortsatt venter på sine første.

Vi mener prinsipielt at vaksinene må brukes der de kan redde flest liv. Det er hos de som fortsatt ikke har fått sin første dose, ikke hos de som allerede har fått to – med mindre de har høyere risiko for å bli alvorlig syke, slik som eldre og personer med svekket immunsystem.

Rike land må omfordele doser de ikke allerede har mottatt til lavinntektsland, der over 90 prosent av befolkningen fortsatt er uvaksinert. Dette er vår oppfordring til norske politikere.

Uforutsigbare varianter

Vi ber ikke individer om å avstå fra boosterdoser, vi ber politikerne om å avstå fra å bestille enda flere.

Politikerne i alle land må være sitt ansvar bevisst og føre en politikk i tråd med WHOs entydige appell.

Også Folkehelseinstituttet (FHI) begynner å peke i samme retning som WHO: «Det er helt klart at rike land som Norge bruker en uforholdsmessig høy andel av vaksinene og kan sånn sett være med på å forlenge pandemien», sa FHI-direktør, Camilla Stoltenberg i romjulen.

Når booster-doser er rike lands eneste beste svar på nye covid-varianter som omikron, er det ikke bare skuffende, men vanskelig å begripe.

Det er verken etisk riktig eller rasjonelt. WHO har varslet at 2022 kan bli året der vi får slutt på pandemien.

En viktig forutsetning er at den ulike vaksinefordelingen rettes opp; at pasienter settes foran patenter.

Dermed er det opp til dere, Støre, von der Leyen, Johnson, og andre ledere i rike land: Dere kan vise politisk mot og kraft ved å støtte et patentunntak og omfordele vaksiner så lenge det er behov for det.

Eller dere kan sitte og se på at omikronen blir utkonkurrert av nye, uforutsigbare varianter.

I det vi går inn i pandemiens tredje år kan ikke dette lenger fremstilles som et dilemma; det er eneste veien ut.

