Mercedes har virkelig lagt lista høyt med sitt elektriske flaggskip EQS.

Ikke bare leverer den skyhøy luksusfaktor og nydelig komfort. Det er også elbilen som foreløpig går lengst, med en rekkevidde opp mot 780 kilometer.

Utgaven vi har tatt med ut på norske vinterveier heter 580 4Matic, og har en oppgitt rekkevidde på inntil 645 kilometer, slik den er utstyrt.

Det er altså en bil som lover mye, men det skal vise seg at vi skal slite med å nå de oppgitte rekkeviddetallene.

EQS er verdens mest aerodynamiske produksjonsbil, med en Cd-verdi på 0,20. Dette påvirker både rekkevidden og støynivået inne i kupéen positivt.

Ikke spesielt kaldt

Når vi sjekker hvor langt vi kommer med EQS 580 4Matic, er det fordelt mellom totalt tre kjøreturer: Én lengre tur og to kortere. Dette skjer i løpet av to døgn og temperaturen varierer fra null til 2 minusgrader.

Det er altså ikke snakk om noen offisiell og vitenskapelig rekkevidde-test, hvor vi tømmer hele batteriet på én tur. Men det gir likevel en tydelig indikator på hvordan luksusbilen klarer seg på norsk vinterføre.

Fra Oslo må du helt til Dal for å finne nærmeste Ionity lynladestasjon.

Vi tar heller ingen ekstraordinære hensyn for å tyne mest mulig ut av bilen, men kjører den i normalt tempo – og med 21 grader på klimaanlegget.

På den måten ønsker vi å sjekke rekkevidden, på en litt mer realistisk måte.

Testen starter med fulladet batteri på Ionity sin lynladestasjon på Dal, ved Eidsvoll.

Ved avreise indikerer faktisk bilen nøyaktig den rekkevidden som er oppgitt på papiret, altså 645 kilometer. Men dette er «max-tallet», hvis man tyner rekkevidden.

Den realistiske rekkevidden, som bilen også indikerer, viser 474 kilometer. Altså er rekkevidden allerede redusert med 171 kilometer – før vi i det hele tatt har startet turen. Det er 0,5 varmegrader, så ikke spesielt kaldt.

Her er bilen fulladet. Bilen indikerer en realistisk rekkevidde på 474 kilometer.

Tomt etter 365 kilometer...

Veldig kort oppsummert fordeler rekkevidde-testen seg mellom disse tre turene:

EQS oppleves trygg og stabil på vinterføre, kanskje ikke helt overraskende.

Dal – Oslo (motorvei-hastighet): 55 kilometer

Oslo og omegn (bykjøring og lett landevei): 44 kilometer

Oslo – Skotterud tur/retur (landevei): 202 kilometer

Totalt kjørt: 301 kilometer

Gjenstående rekkevidde: 64 kilometer

= REKKEVIDDE: 365 kilometer

De to første turene skjer samme dag, mens langturen på 202 kilometer skjer dagen etter. Totalt har vi altså kjørt bilen 301 kilometer, og det gjenstår 64 kilometer på bilens rekkevidde-indikator.

Legger vi til grunn at bilen kunne gjennomført de siste 64 kilometerne, får vil altså en rekkevidde på 365 kilometer.

Dette er kun litt over halvparten av bilens oppgitte tall, og slik sett skuffer EQS. Naturligvis kan vi ikke forvente full rekkevidde nå på vinteren, men vi hadde likevel forventet et noe bedre resultat.

At bilen ikke testes på én tur vil naturligvis også påvirke resultatet noe, da kupéen for eksempel må varmes opp igjen dag to. Dette trekker ekstra strøm...

Etter 101 kjørte kilometer, er vi halvveis på vår langtur. Forbruket ligger på 28,6 kWt/100 km. Oppgitt forbruk er 16,7 - 21,5 kWt/100 km.

Hva med ladehastigheten?

I testperioden har vi også sjekket ladehastigheten på bilen, flere ganger.

Mercedes oppgir at EQS kan hurtiglades med inntil 200 kW. Heller ikke dette klarer vi å oppnå.

Det beste resultatet vi får, er på Ionitys lynlader på Dal. Her tar bilen imot 148 kW på det meste. Det er med andre ord en del å gå på.

Før dette ladestoppet benyttet vi «Electric Intelligence». Det innebærer at vi plotter inn ønsket ladestasjon, slik at bilen kan forberede, og i dette tilfellet, varme opp batteripakken før lading.

EQS leverer et interiør i en klasse for seg.

Solid på vinterføre

Etter flere titalls mil bak rattet i EQS, er det ikke vanskelig å skjønne at Mercedes har lagt ned mye prestisje i denne bilen. De sier selv det er deres viktigste modell det siste tiåret.

Ute på veien kjenner man fort igjen de luksuriøse egenskapene til «vanlige» S-Klasse. Et avansert understell, med luftfjæring, løfter komforten til et eget nivå.

På rufsete vinterføre oppleves bilen trygg og stabil. 4Matic-systemet nøler heller ikke med å sende kreftene dit man trenger de mest. Resultatet er god og forutsigbar fremkommelighet.

Dessuten er frasparket imponerende godt. Selv om EQS 580 4Matic veier over 2,5 tonn, kjennes bilen virkelig pigg ut. 0-100 km/t går unna på bare 4,3 sekunder.

