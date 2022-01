Mini ble knust i første Farmen kjendis-tvekamp – avslører skade

Den første uken på Farmen kjendis ble avsluttet på intenst vis, da tidligere fotballspiller Jahn Ivar «Mini» Jacobsen (56) og artist Adam Ezzari (23) møttes i tvekamp.

Mini, som ble valgt som andrekjempe, vurderte lenge hvilken gren han skulle velge. Til slutt falt valget på saging.

Selv med en hederlig innsats holdt det ikke for Rosenborg-legenden, som måtte se seg knust av Ezzari.

Dermed ble Mini den første deltakeren som måtte forlate Bøensætre gård.

VANT: Adam Ezzari vant den aller første tvekampen i Farmen kjendis, og sendte dermed Jahn Ivar «Mini» Jakobsen ut. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Sinnssykt bittert

Det var til deltakernes store overraskelse, og glede, at Ezzari gikk seirende ut av den første tvekampen på Farmen kjendis.

– Jeg må helt ærlig si, fra da Dorthe (journ.anm Skappel) sa navnet mitt, så har jeg tenkt at jeg er ute. Det var Mini som valgte gren, og fikk den fordelen. Nå er jeg veldig glad for at det gikk slik. Nå er jeg glad, sier Ezzari i søndagens episode.

Det er en bitter Mini TV 2 slår på tråden til, kort tid etter at tapet er et faktum.

– Det var jævlig bittert. Jeg ble knust i tvekampen. Adam maltrakterte meg på stokkene. Jeg var ikke i nærheten, sier han, og fortsetter:

– Jeg sitter med en følelse av at jeg var invitert på fotballkamp. Før vi kom inn tok vi noen øl og koste oss. Så gikk vi inn på stadionen. Gutta varmet opp, og da kampen skulle starte kommer noen og kaster meg ut. Den følelsen har jeg.

OVERLEGEN: Adam Ezzari vant overlegent i sagekonkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Med god margin klarte Ezzari å sage over sine stokker, før Mini. Det er en liten trøst for 56-åringen.

– Det er for så vidt deilig å bli slått ordentlig, så det ikke er noen tvil. Men jeg er sinnssyk bitter når jeg i etterpåklokskapens tid tenker: «Hvorfor i svarte valgte du saging?!».

FEIL GREN: I etterpåklokskapen tenker Jahn Ivar «Mini» Jakobsen at han valgte feil gren. Foto: Alex Iversen/TV 2

Kan ha blitt lurt

Det stod nemlig mellom tre grener for Mini – saging, øksekast eller slegge. Før Mini dro inn på gården, hadde han fått tak i kasteøksa til tidligere Farmen-deltaker Finn Olav Odde.

– Jeg kastet øks før jeg dro inn på gården, og litt her inne, men jeg var for ustabil. Jeg var i skogen og kastet sju på rad, midt i treet. Jeg tenkte jeg skulle prøve ti kast, men jeg bommet på de neste to-tre kastene. Hadde de stått i treet hadde jeg valgt øks, forteller han.

Før Mini dro ut på kjempehytta, fikk han også et tips fra en av de andre deltakerne. Under intervjuet begynner Mini å lure på om han selv har blitt lurt.

– Isak ba meg velge saging. Han kjører taktikk hele veien. Det er nesten så jeg lurer på om han har lurt meg. Men jeg tror ikke det, flirer han.

LURING: Isak Dreyer rådet Jahn Ivar «Mini» Jakobsen til å velge saging. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ingen unnskyldning

Selv om Mini gjorde sitt beste, innrømmer han at han slet med flere fysiske skavanker.

– Vi lå likt etter en stokk, men da jeg fortsatte å sage videre, begynte jeg å kjenne det i hånda. Plutselig går jeg ned på bakken. Hva som skjedde på slutten vet jeg ikke, men han saget sinnssykt godt.

Han avslører nemlig at han dro inn på Farmen kjendis med en tennisalbue og en liten betennelse i høyrearmen.

– Men jeg skal ikke skylde på det, for det visste jeg fra starten av. Jeg hadde blitt knust, uansett om jeg var helt frisk. Jeg saget slik jeg kunne, og var ikke noe bedre enn det. Adam var helt suveren, sier han.

Ble overrasket

At det ble guttekamp overrasket Mini. Det var nemlig ventet at storbonde Dorthe Skappel (59) skulle velge en kvinne, for å få ut komiker Shabana Rehman (45). Kort tid før valget tok Skappel derimot i u-sving, og valgte Ezzari.

– Vi ble litt overrasket når hjelperne til Dorthe, Isak og Heine (journ.anm Isak Dreyer og Heine Totland), ble enige med henne om at en jente skulle ut. Det var vel Shabana, sier han.

U-SVING: Storbonde Dorthe Skappel hadde bestemt seg for at det skulle bli dampekamp, først uken. Så snudde hun. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Det var overraskende at hun snudde, men det er Dorthe sitt valg.

Til TV 2 forteller Mini at han tror hun fikk dårlig samvittighet overfor Rehman. Skappel hadde nemlig foreslått å velge tidligere håndballspiller Kjersti Grini (50) som førstekjempe, slik at hun kunne sende Rehman ut.

Den planen var dog ikke Grini med på.

– Da ble det ramaskrik, forteller han.

RAMASKRIK: Det ble kaos på gården, da Dorthe Skappel ønsket å få ut Shabana Rehman. Foto: Alex Iversen/TV 2

Skappel, som hadde gått bak ryggen til Rehman, tok dermed en god prat før førstekjempevalget. Da fortalte storbonden at hun hadde innsett det var feil måte å gjøre det på, og at hun hadde dårlig samvittighet.

– Hun gikk bort fra planen, og valgte Adam. Da gikk det utover meg, sier en skuffet Mini.

Han synes det er leit at det var nettopp han og Ezzari som havnet i tvekamp mot hverandre. I løpet av den første uken fikk de god kontakt inne på gården.

– Jeg har sunget og rappet med Adam. Det var leit at jeg måtte i duell mot han, men han er sikkert glad når det er jeg som står alene her. Men det var kjedelig.

GODE VENNER: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen og Adam Ezzari ble gode venner inne på Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Lite motivert

Før Mini forlot Bøensætre gård, fikk han en gave fra resten av gjengen. Komiker Shabana Rehman (45) hadde nemlig strikket et skjerf som avskjedsgave.

For Mini var det derimot en bismak med gaven.

– Det var et nydelig skjerf. Jeg velger å se på det som en hyggelig gave og gest – for det er det jo selvfølgelig. Men for meg minner skjerfet meg om at jeg var den den første som ble slått ut. Så det blir ikke brukt. Det minner meg om at jeg tapte på Farmen kjendis, sier han.

LEIT: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen syntes det var leit å duellere mot Adam Ezzari. Foto: Alex Iversen/TV 2

Nå venter Torpet kjendis på nordlendingen, men dit drar han med en bismak.

– Motivasjonen min er fryktelig lav. Jeg skulle jo være på gården i seks uker. Det er nedtur, sier han.

TRIO: Martine Lunde, Mia Gundersen og Marna Haugen venter på det siste tilskuddet på Torpet kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

På Torpet kjendis møter han trioen bestående av influenser Martine Lunde (25), artist Mia Gundersen (60) og influenser Marna Haugen (40). På Søndre Størholdt er det kun plass til tre personer.

Hvem av dem som må forlate den lille husmannsplassen blir avgjort om kort tid.

