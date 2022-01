Huseklepp blir assistenttrener i Brann

Tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp blir Eirik Hornelands assistenttrener.

Bergenseren, som har ti år i ryggen som Brann-spiller, ser frem til å ta fatt på jobben.

– Dette var en mulighet jeg følte jeg ikke kunne si nei til. Jeg har fulgt klubben siden jeg var liten, og vil mer enn alt at Brann skal lykkes. Om jeg blir vurdert til å kunne hjelpe til med det, vil jeg i hvert fall gjøre alt jeg kan for at vi skal lykkes, sier Huseklepp til TV 2.

Erik Huseklepp har ti år i ryggen som Brann-spiller. Nå blir han assistenttrener i klubben i sitt hjerte. Foto: Marit Hommedal, NTB.

Etter en skuffende sesong rykket Brann ned til 1. divisjon. Å rykke ned med Brann var Huseklepp selv med på som spiller i 2014.

– Neste sesong blir en kjempeutfordring fordi alle forventer at Brann skal rykke opp igjen på første forsøk. Samtidig kan jeg bruke det jeg lærte den gang jeg rykket ned. Vi vant ikke 1. divisjon, men vi ble nummer to og klarte å rykke opp, sier Brann-helten og legger til:

– Jeg har den balasten med meg, og det er det jeg føler jeg har å bidra med. Det er veldig lite jeg ikke har vært igjennom som Brann-spiller. Jeg har rykket ned, rykket opp, tatt gull og vunnet to selv. Det eneste jeg mangler er vel et cupgull. Men jeg regner med at jeg kan nyte godt av den erfaringen.

Selv om Huseklepp omtaler neste sesong som en stor utfordring, har han troen på at Brann kan være tilbake i Eliteserien allerede i 2023.

– Vi har en mulighet til det. Jeg synes man så på høsten at dette var på vei et sted, men dessverre så tapte man den kampen mot Jerv. Samtidig var Brann betraktelig bedre enn Jerv i den kampen. Jeg har veldig troen på den spillergruppen og ikke minst Eirik som trener. Han er en fantastisk god trener, en mann av hel ved og som gjør alt han kan for Brann, sier Huseklepp.

37-åringen spilte under Horneland i Haugesund i 2017.

– Vi har holdt kontakten siden da og har en god kontakt. Eirik er en jeg virkelig ønsker at skal lykkes, og hvis jeg kan hjelpe til med at vi kan få dette til, er det ingenting som er bedre enn det.

Huseklepp har jobbet som TV 2s fotballekspert i en årrekke, og har også jobbet for Bergens Tidende.