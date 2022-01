Tidligere skuespiller (27) mishandlet mann – slipper forvaring

Tingretten mente at samfunnet må beskyttes mot 27-åringen som følge av en «sadistisk» voldsvideo. Etter ankesaken slipper skuespilleren likevel forvaringsstraff.

Hendelsen fant sted hjemme hos den 27 år gamle mannen, som tidligere er kritikerrost for flere av sine roller, i august 2018.

Ifølge 27-åringen hadde den fornærmede mannen truet ham på telefon, og de to møttes derfor i en hotellbar i Oslo for å snakke sammen. Derfra dro de videre til skuespillerens leilighet, dit også en kamerat av ham ble med.

Da de tre gikk inn i leiligheten, holdt 27-åringens kamerat opp en telefon og filmet det som skjedde. De fire videosnuttene er påtalemyndighetens fremste bevis i saken.

«Karakter av mishandling»

TV 2 har sett videoene, som viser at fornærmede spør om han skal ta av seg skoene. Han får til svar at det ikke er nødvendig.

Deretter går det bare noen sekunder før 27-åringen slår ham i ansiktet med knyttet hånd.

Fordi voldshandlingene er filmet i flere sekvenser, vet ikke retten hvor lenge den pågikk. På en av videoene sparker eks-skuespilleren den fornærmede i ansiktet mens han ligger på gulvet.

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i fjor høst, mente dommerne at volden «hadde karakter av mishandling».

At skuespilleren fortsatte til tross for fornærmedes beklagelser og forsøk på å få ham til å stoppe «gir handlingene et sadistisk og graverende preg», mente retten.

ENSTEMMIG: Skuespillerens straff er betydelig redusert etter behandlingen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fordi 27-åringen er domfelt en rekke ganger tidligere, også for vold, ble han i tingretten idømt forvaringsstraff.

Fem måneder

Umiddelbart varslet han at han ville anke til lagmannsretten.

Borgarting lagmannsrett besluttet imidlertid at de ikke ville revurdere skyldspørsmålet, fordi det var åpenbart at de ville komme til samme konklusjon.

Først da 27-åringen anket lagmannsrettens beslutning til Høyesterett, gikk lagmannsretten med på å behandle skyldspørsmålet på nytt.

Under ankesaken i Borgarting i desember ombestemte påtalemyndigheten seg. De mente nå at 27-åringen skulle dømmes for forsøk på kroppsskade – ikke forsøk på grov kroppsskade.

Forskjellen har stor betydning for straffutmålingen i saken. I stedet for seks års forvaring, som han fikk i tingretten, er mannen dømt til fem måneder i fengsel.

Mannens forsvarer, advokat Petter Bonde, er fornøyd med avgjørelsen.

– Jeg har hele tiden vært av den oppfatning at det ikke var grunnlag for å dømme min klient til forvaring og mener det var korrekt av påtalemyndigheten å nedjustere forholdet til forsøk på kroppsskade og ikke legge ned påstand om forvaring, sier han.

Langt rulleblad

Dommen er langt ifra 27-åringens første. Han er straffedømt ni ganger siden 2010. Dommene gjelder blant annet hallikvirksomhet, ran, vold, utpressing og trusler.

Slo politimann i bakhodet: – Du kommer til å miste jobben din

Han var hovedmannen i den såkalte «sexfellesaken» i 2013, der han fysisk mishandlet, truet og presset minst syv menn for penger etter å ha lokket dem med lovnader om sex med unge kvinner.

I juli 2019 ble han dømt til fem års fengsel blant annet for hallikvirksomhet og for å ha utsatt både ekskjæresten sin og en tidligere toppfotballtrener for vold.

Den tidligere skuespilleren har siden 2018 vært siktet i en omfattende narkotikasak. Siktelsen ble tatt ut etter at politiet beslagla et tosifret antall kilo kokain.