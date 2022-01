Blomkål i to supergode varianter

Blomkål servert med urtesaus og reker

Reker kan byttes ut med tynne strimler av røkelaks, stekt laks eller ørret i tynne strimler.

Dette trenger du:

1 stort eller 2 små blomkålhoder

1 stort eller 2 små blomkålhoder 3-5 dl rensede reker

Dill eller persillesaus :

2 ss smør

1 finhakket sjalottløk

2 ss hvetemel

Ca. 4 dl melk

Salt, pepper

Hakket dill eller persille

Eventuelt litt røkt paprikapulver eller karri

Slik gjør du:

Begynn med å lage sausen. Smelt smør, rør inn hvetemel og spe med melk (gjerne varm) under omrøring til fyldig (ikke tykk som grøt) saus. Kok opp og la trekke i ca. 8 minutter. Smak til med salt, pepper og røkt paprikapulver eller karri. Finhakket persille eller dill tilsettes rett før servering. Hell over den kokte kålen.

Blomkål: Lag et snitt (kryss) i blomkålstilken, det gjør at den også koker innenfra. Kok opp lettsaltet vann i en gryte. Hele kålen skal dekkes av vann. Legg blomkålhodet med stilkfestet ned i det kokende vannet. Kok opp og la småkoke til blomkålen er så vidt er mør, 10-15 minutter. Stikk en spiss kniv inn i stilkfestet, den skal så vidt være mør. Bedre med kål kokt litt for lite enn for mye. Ta opp blomkålen og la den renne godt av seg. Legg hele blomkålhodet på et fat eller del det opp i buketter. Hell over varm saus og dryss over sprøstekt bacon eller rensede reker.

Tips: Den kokte blomkålen kan også deles i buketter før den legges på fatet. Hell over hvit saus og dryss med reker og urter.

Indisk inspirert ovnsbakt blomkål

Bland sammen 3-4 dl gresk/tyrkisk (tykk) yoghurt. Tilsett 3-4 ts garammasala (indisk blandingskrydder), ½-1 ts malt koriander (krydder), eller bruk det krydderet du har tilgjengelig. Smak til med salt, pepper og eventuelt 1-2 ts olje og bland sammen.

Blomkål: Lag et dypt kryss/snitt i den grove stilken på blomkålhodet, da koker det også litt innenifra. Kok blomkålhodet i 3-4 minutter, ta opp og la det renne godt av seg. Sett blomkålhodet i et ildfast fat og pensle over yoghurtblandingen. Bak/stek i varm stekeovn nest nederste, eventuelt midterste rille ved 200 grader, i 20-30 minutter. Steketid avhengig av størrelse på kålen. Sjekk etter ca. 20 minutter om den er gjennomkokt, bruk en spiss liten kniv. Bedre om kålen er litt for lite stekt enn for mye stekt.

Server som en egen rett med brød eller som tilbehør til for eksempel stekt kylling.