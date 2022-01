Etterforsker om gjeld var bakgrunn for voldsepisode og kidnapping

TOLGA/HAMAR (TV 2): Minst to gjerningsmenn er fortsatt på frifot etter at en 20 år gammel mann ble kidnappet natt til søndag.

Også foreldrene til den 20 år gamle mannen ble ofre for angrepet i familiens bolig i Vingelen i Tolga kommune natt til 2. januar.

Det er tidligere kjent at det ble løsnet skudd inne i boligen mens foreldrene ennå var til stede. De ble vitner til at sønnen ble truffet av minst ett av skuddene.

Deretter ble han fraktet vekk av kidnapperne.

BORTFØRT: Søndag sperret politiet også av denne veien, som leder inn til en nabo av huset der bortføringen skjedde Foto: Kristin Grønning / TV 2

I nesten ett døgn var han borte.

Politiet bevæpnet seg og satte i gang en storstilt jakt etter kidnapperne og den savnede 20-åringen. Blant annet gjennomførte de kontroller på fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag.

Hvem står bak?

Klokken 23:50 søndag kveld meldte politiet at 20-åringen hadde kommet til rette igjen. Om lag en og en halv time tidligere hadde han ringt foreldrene og fortalt at han var sluppet fri.

Ifølge NRK dukket 20-åringen opp på et tog på Gardermoen søndag kveld. Han meldte seg deretter til konduktøren, og sammen kontaktet de familie og politiet.

Politiet vil ikke kommentere hvor 20-åringen befant seg da han ble funnet, men har sagt at det var «et sted i Norge». Hvor han har vært, og hvem som bortførte han er ennå ukjent.

Tirsdag formiddag sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland til TV 2 det fortsatt ikke er noen som er pågrepet.

– Vi jobber intenst med den informasjon vi har i saken for å lokalisere de mistenkte. Utover det ønsker vi ikke gå nærmere inn på detaljer der, sier hun.

Ble skutt

Politiet kan også bekrefte at den 20 år gamle mannen ble skutt av gjerningspersonene, slik TV 2 og flere andre medier meldte mandag.

– Etterforskningen indikerer at dette ikke er en tilfeldig handling, så vi har ikke holdepunkter for å si at det er en fare for den øvrige befolkningen, sier politiadvokaten.

TV 2 har opplysninger om den 20 år gamle mannen skyldte noen penger, og at dette skal være motivet for handlingene.

Etterforsker gjeldsmotiv

Stolp Ekeland bekrefter til TV 2 tirsdag at dette er noe de ser nærmere på.

– En av hypotesene vi etterforsker er at gjeld er innblandet i dette, utover det ønsker vi ikke gi ytterligere kommentarer om motiv og bakgrunn, sier politiadvokaten.

Politiet har hatt foreløpig kun hatt et kort innledende avhør med den 20 år gamle mannen.

Kripos koblet inn

Stolp Ekeland kan også bekrefte at de nå får bistand fra Kripos.

– De bistår med taktiske etterforskningsskritt. Grunnen er sakens karakter og omfang.

Pressevakt i Kripos Jonas Fabritius Christoffersen bekrefter dette til TV 2.

– Jeg kan bekrefte at Kripos bistår med politifaglig etterforskningsledelse og taktisk etterforskningskompetanse. Utover det må vi henvise til Innlandet politidistrikt for informasjon om saken, sier han.