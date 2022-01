Guro Helene (24) måtte advare kjæresten Simen (21) før de ble sammen

Simen Bondevik (21) og Guro Helene Sørdalen (24) startet romansen slik mange andre gjør i dag – via Tinder.

Da Norge stengte ned fikk de match og hadde samtaler på FaceTime på opp til ti timer før de første gang traff hverandre hjemme hos Guro Helene i Oslo.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Nyretransplantasjon som femåring

Guro Helene har hatt en annerledes oppvekst enn folk flest. Hennes helseutfordringer startet allerede da hun var liten. Som femåring gikk hun gjennom en nyretransplantasjon.

En del av bivirkningene førte til flere og lange sykehusopphold. For henne var det vanlig å tilbringe både jul og 17. mai på sykehus. Allerede den gang husker hun at folk syntes synd på henne, fordi hun måtte tilbringe høytider der, noe hun ikke forstod ettersom hun hadde det bra.

MYE PÅ SYKEHUS: Hele livet har Guro Helene vært inn og ut av sykehuset. Foto: Privat

Til tider har Guro Helene også hatt angst, i tillegg til at hun er bipolar – sykdommer som ikke er synlig. Som 19-åring fikk hun påvist øyesykdommen Retinitis pigmentosa (RP). Dette er en arvelig netthinnesykdom som gir sterkt synshemning, innsnevret synsfelt eller blindhet. Nå må hun i periode bruke en hvit stokk og plutselig ble sykdommen hennes synlig.

– Guro Helene, hvordan har dette påvirket deg i oppveksten?

– I perioder har det påvirket meg veldig mye. Det er vanskelig å si hvordan jeg hadde vært om jeg ikke hadde hatt de funksjonsnedsettelsene. Fordi jeg har hatt dem så lenge at det føles normalt ut for meg. Jeg husker fra jeg var liten av at jeg følte meg annerledes enn de andre barna, og at jeg var mye på sykehuset. For meg var dette en helt vanlig hverdag.

Etter hvert som hun ble eldre forstod hun mer og mer av hvilke fordommer hun ble møtt med. Det var først da hun begynte på ungdomsskolen at hun kjente på kroppspress og presset ved å fungere optimalt.

MØTTES PÅ TINDER: Simen og Guro Helene møttes i 2020 på datingappen Tinder. Foto: Privat

Kjærester og fordommer

Guro Helene advarte Simen om hvilke reaksjoner de ville få om de ble et par. og at det kunne komme reaksjoner.

– Simen, hva tenkte du da?

– Min første reaksjon var at jeg hørte på det hun sa, men jeg tenkte at hun kanskje var litt paranoid. Jeg var nok ikke helt klar over hvor dypt disse dårlige samfunnsholdningene sitter. Det som overrasket meg var hvordan folk dømte meg og forholdet til Guro Helene.

Simen fikk høre at han var en helt som var sammen med Guro Helene. Flere syntes hun var heldig som hadde Simen til å ta vare på seg. Noe han syntes var rart ettersom det er hun som lager mat, vasker klær og gjør annet husarbeid. Om hun lager mat, rydder Simen.

De har et likestilt forhold hvor de deler på arbeidsoppgavene. Han syntes det er rart at han får en heltestatsus fordi han en gang iblant blir med henne på sykehuset og en sjelden gang holder henne i hånden under et angstanfall.

– Hvordan var det for deg å møte utsagnene og holdningene som Guro Helene hadde advart deg mot?

– Det var vondt og provoserende på begges vegne. At andre tar seg friheten til å definere forholdet og hverdagen vår. Det var nok ekstra vondt for Guro Helene.

Tok grep

Simen Bondevik ble så provosert over reaksjonene og fordommene de møtte som par at han skrev en kronikk på TV 2: «Jeg er ikke en helt bare fordi kjæresten min har en funksjonsnedsettelse».

Begge to er samfunnsengasjerte, og Guro Helene har skrevet flere debattinnlegg – blant annet for å sette fokus på hva mennesker med funksjonsnedsettelse opplever.

UT MOT FORDOMMENE: Både Simen og Guro Helene har tatt grep for å bli kvitt fordommene de har blitt møtt med. Foto: Privat

– Simens kronikk dreier seg om dere to som par - og er ganske så utleverende. Hva betyr den for deg. Guro Helene?

– Han spurte meg før den ble sent inn. Jeg syntes det er veldig fint for funksjonshemmede fordi de er en liten gruppe som blir diskriminert, og har vanskelig med å få frem budskapet og opplevelsene sine. Vi trenger en stemme som hans.