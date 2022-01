Finanstilsynet mener DNB kan ha påført lånekunder økonomiske problemer

Hensikten med tilsynet, som ble gjennomført i vår, var å vurdere hvordan DNB beregner potensielle og eksisterende lånekunders betalingsevne.

Det er særlig hvordan DNB vurderer betalingsevne i forbindelse med forbrukslån som blir problematisert i Finanstilsynets rapport, skriver Dagens Næringsliv.

– Finanstilsynet vurderte at den mulige overvurderingen av kundenes betjeningsevne kan ha medført uavdekket risiko i bankens forbrukslånsportefølje, heter det.

De viser blant annet til at DNB bruker sjablongsatser istedenfor å innhente informasjon om faktisk rentesats og gjenstående betalingstid på gjeld som ikke er registrert i gjeldsregistrene. I tillegg påpeker tilsynet at banken bruker lave sjablongsatser for bokostnader, som ikke tar hensyn til faktisk boligtype og størrelse.

Tilsynet mener også at DNB legger til grunn udokumentert inntekt i sin digitale utlånsprosess for forbrukslån.

DNB har ikke rukket å besvare DNs henvendelser, men sier seg uenige i flere av vurderingene i et svarbrev til Finanstilsynet. De mener de ikke har påført forbrukere økonomiske problemer.

Banken varsler imidlertid en helhetlig gjennomgang av betjeningsevnetesten for forbruksfinansiering.

