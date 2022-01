Ny koronavariant oppdaget i Frankrike

En ny variant av koronaviruset er avdekket hos tolv personer i Frankrike. Det går fram av en preliminær forskningsrapport fra instituttet IHU Méditerranée Infection i Marseille.

Reisende fra Kamerun

Den første som fikk registrert smitten hadde vært på reise i Kamerun, og ble oppdaget i midten av november, ifølge franske medier.

– Dette er en variant som er påvist i et mindre cluster i Frankrike, med link til Kamerun. Varianten har et betydelig antall mutasjoner, som potensielt kan ha betydning for smittsomhet og hvordan vaksinen treffer, sier Line Vold, avdelingsleder i FHI, til Dagbladet.



Smitten ble først registrert hos en mann som var vaksinert mot korona. Han testet positivt på en PCR-test tre dager etter han returnerte til Frankrike fra Kamerun. Han fikk milde pusteproblemer dagen før han testet seg.

Testen ble gensekvensiert, og det ble da funnet tre mutasjoner i spike-genet. Deretter ble det oppdaget flere endringer i forhold til deltavarianten som var dominerende på dette tidspunktet.

– Uforutsigbart

Ifølge rapporten har den nye varianten fått navnet B.1.640.2, og har 46 mutasjoner, blant andre flere mutasjoner som gjør den mer smittsom, og at den kan unngå mennesker immunsystem.

Det er ingen dokumentasjon på at smitten gir mer alvorlig sykdom.

– Dette viser nok en gang hvor uforutsigbare nye varianter er, og hvor lett de transporteres over grenser. De eksemplifiserer hvor vanskelig det er å kontrollere utbruddene, skriver forskerne i rapporten.

– Ingen er trygge før alle er trygge

Senest tirsdag presiserte Line Vold at det ikke er grunn til å tro at pandemien er over så lenge smitten sprer seg globalt.

– Ingen er trygge før alle er trygge, sier Vold til God Morgen Norge.

Det opprinnelige koronaviruset som ble oppdaget i Wuhan, Kina, i desember 2019, har siden mutert til en rekke bekymringsfulle varianter, inkludert delta- og omikronvarianten.