Råsterk Weng seiret i monsterbakken – tok tredjeplassen sammenlagt

Se Weng rykke ifra Andersson i vinduet øverst!

Heidi Weng fulgte opp gårsdagens andreplass med en ny sterk prestasjon på siste etappe i Tour de ski.

Etter å ha lagt i rygg på Ebba Andersson opp monsterbakken rykket Weng med 400 meter igjen. Hun klarte å riste av seg svensken, stakk ifra på oppløpet og vant tourens siste etappe med syv sekunder ned til Andersson.

Dagens prestasjon sikret også tredjeplassen sammenlagt for Weng.

– Jeg kjente i bunnen av bakken at dette blir tyngre enn det pleier. Det var tung snø, og jeg fikk ingenting gratis. Jeg har følt meg sprekere opp her før, men det var nok på grunn av snøen. Jeg var glad Ebba var der, for ellers hadde jeg sovnet litt, sier Weng til TV 2 etter å ha seiret i monsterbakken.

– Hadde du kontroll på svensken?

– Nei, det hadde jeg ikke. Men jeg hadde min gode venn Helene (Fossesholm) i bakken. Hun sekunderte til Pärmakoski. Jeg tenkte jeg skulle være på hugget når bakken gikk rett frem. Jeg hadde ikke noe valg på slutten. Da var det bare å prøve å gå, sier Weng.

Nå gleder vinneren av monsterbakken seg mest av alt til å komme hjem.

– Jeg var litt usikker på om jeg skulle gå hele Tour de Ski egentlig, men nå blir det ikke mer skirenn på meg før OL. Nå må jeg komme meg hjem. Det er rart at jeg er skiløper, egentlig, for jeg liker ikke å være borte hjemmefra. Dette er godt for selvtilliten og det er godt å ta med seg videre. Jeg har som regel vært i toppform i Tour de Ski, og nå får jeg vel slakt i media for at jeg gikk Tour de Ski før OL. Jeg får ta noen rolige dager hjemme så får vi se hvordan det går, sier Weng til TV 3.

Hun fikk ros fra sjefen etter seieren.

– Det var Heidi på sitt beste. De to siste løpene så har Heidi Weng vært som vi forventet hun skulle være. Jeg tror det betyr mye for Heidi, nå har hun fått to bekreftelser på at hun er akkurat der hun skal være, sa Ole Morten Iversen til TV 3.

I tetgruppen fra start

Weng var 1 minutt og 40 sekunder bak ledende Natalia Neprjajeva og 20 sekunder bak en pallplass.

Weng startet offensivt og tok føringen i noen lettere partier. Ved 2,3 kilometer lå hun i tetgruppen sammen med blant annet svenske Johanna Hagström, Ebba Andersson og amerikanske Jessica Diggins.

I starten av monsterbakken gikk Weng og Andersson opp i tet og fikk en liten luke ned til de andre i ledergruppen.

Finske Krista Pärmäkoski, som lå 19 sekunder foran Weng i sammendraget før dagens etappe, hang seg på Weng og Andersson. Men de to fortsatte å holde høyt tempo og ristet av seg Pärmäkoski på vei oppover de bratteste partiene.

Etter en stund kom Neprjajeva og tok igjen Pärmäkoski.

Neprjajeva sikret dermed seieren i Tour de Ski, mens Andersson ble nummer to både på etappen og sammenlagt.

Langrenn Tour de Ski tirsdag Verdenscup langrenn i Val di Fiemme, Italia tirsdag, 6. og siste etappe i Tour de Ski, 10 km fellesstart: Kvinner: 1) Heidi Weng, Norge 35.41,2 2) Ebba Andersson, Sverige 0.07,0 min. bak 3) Delphine Claudel, Frankrike 0.28,5 4) Natalja Neprjajeva, Russland 0.32,3 5) Sophia Laukli, USA 0.49,9 6) Krista Pärmäkoski, Finland 0.59,9 7) Novie McCabe, USA 1.04,4 8) Kerttu Niskanen, Finland 1.05,3 9) Teresa Stadlober, Østerrike 1.08,8 10) Tatjana Sorina, Russland 1.15,0. Øvrige norske: 13) Tiril Udnes Weng 1.54,9 19) Ragnhild Haga 2.15,1 21) Silje Theodorsen 2.17,2 22) Anne Kjersti Kalvå 2.18,7, 44) Anna Svendsen 5.38,6. Tour de Ski sammenlagt: 1) Neprjajeva 1.59.38,5, 2) Andersson 0.46,7, 3) H. Weng 1.07,7, 4) Pärmäkoski 1.48,6, 5) Niskanen 1.52,0, 6) Sorina 2.24,7, 7) Stadlober 2.35,5, 8) Jessie Diggins, USA 3.15,8, 9) Katharina Hennig, Tyskland 3.21,3, 10) T.U. Weng 3.38,6. Øvrige norske: 13) Kalvå 5.08,4, 17) Haga 6.11,8, 22) Theodorsen 7.20,9, 38) Svendsen 11.45,3.

Dette er de fem foregående vinnerne av touren:

2021: Jessie Diggins, USA

2020: Therese Johaug, Norge

2019: Ingvild Flugstad Østberg, Norge

2018: Heidi Weng, Norge

2017: Weng