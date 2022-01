Victoria (7) har «aldri» gått på normal skole

Nå er skoleforskere bekymret for elevenes læringstap - både sosialt og faglig.

I dag hadde skoleelever landet over første skoledag etter jul- og nyttårsferie.

For første- og andreklassingene har skoleløpet alltid vært overskygget av pandemien.

Siden 12. mars 2020 og frem til våren 2021, har svært mange elevers skolehverdag vært uforutsigbar og preget av hjemmeskole.

Og før jul ble det igjen gult nivå på landets barneskoler.

Har bare gått på skole under pandemien

På Knappskog skole i Øygarden utenfor Bergen, er elevene og lærerne blitt godt rutinert på smittevern.

På rekke og rad, med en meter mellom kohortene. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Med unntak av noen få måneder i høst, har de for det meste måtte drive skolen på gult nivå. Det vil si at elevene ikke har kunne deltatt på større skolearrangementer, og har stort sett måtte holdt seg til sine egne klasser.

Bestevenninnene Victoria og Hedda er blant elevene som aldri har opplevd en skolehverdag utenom pandemi.

Hedda og Victoria går i 2. klasse på Knappskog skole. På grunn av smittevernstiltakene, kan de bare leke sammen med andre elever som går i samme klasse. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det er veldig dumt at koronaen kom. Vi kan bare være på ett sted, sier Victoria.

På gult nivå må elevene nemlig holde seg innenfor sin egen klasse, og kan bare leke innenfor begrensede områder.

Andreklassingene har aldri opplevd at skolehverdagen ikke er preget av pandemi. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Mister sosial læring

Irene Eide er avdelingsleder på skolen, og hun er bekymret for konsekvensene smittevernstiltakene vil ha for den sosiale læringen til barna.

– Det er mye naturlig læring i samspillet mellom barn. Den hverdagen som barna nå er en del av, er veldig styrt og innrammet. De mister en del sosial læring, sier Eide.

I høst kunne skolene for en periode drive som normalt. Da ble det synlig at barna ikke var vant med å forholde seg til andre elever.

– Når vi gikk fra gult til grønt nivå, måtte vi egentlig lære opp elevene i hvordan de skulle være sosiale uten å nærmest få panikk, og lære de hvordan de skulle forholde seg til andre elever på skolen, sier kontaktlærer for andreklassingene, Kaja Venge.

Kaja Venge er kontaktlærer for andreklassingene på Knappskog skole. Hun mener det blir ekstra viktig å følge opp den sosiale lærdommen til elevene i tiden fremover. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Bekymret for elevene

Men hvordan har pandemien påvirket de aller minste?

Skoleforsker og førsteamanuensis ved Oslo Met, Cecilie Pedersen Dalland, peker på at elever spesielt er sårbare i overgangene fra barnehage til skole, barne- til ungdomstrinn, og fra ungdomsskole til videregående.

– Disse overgangene er kjempeviktige for å skape sosiale arenaer for læring og relasjoner, sier Dalland.

Hun forklarer at læring i norsk skole er tett knyttet til samarbeid med andre – både lærere og elever – noe som i stor grad forsvinner på hjemmeskole.

– Det sosiale kan derfor være en utfordring for disse elevene.

Elevene har lært pandemivennlig hilsen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Dårligere å skrive

Flere studier peker på at pandemien gjør at «det er grunn til å forvente et visst læringstap blant norske elever».

En studie fra NTNU viser at førsteklassingene under våren 2020 hadde dårligere skriveferdigheter, sammenlignet med tidligere år.

– Generelt tror jeg at man skal klare å dekke læringstapet over de neste skoleårene, dersom man er flink til å prioritere dette, sier Dalland.

Andreklassingene har undervisning sammen og treffer ikke elever fra andre klasser så lenge skolen er på gult nivå. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Men jeg er også redd for et økt læringstrykk der det blir et press på å ta igjen det tapte. Det er viktig å jobbe med relasjoner og samhandling, trygghet, læring, bevegelse og lek. Noe som både er vanskelig og utfordrende, sier hun.

Førsteamanuensisen understreker at hun også er bekymret for lærerne.

– Lærere er utslitte og ikke ivaretatt. Det er svært uheldig dersom vi får lærermanko, og barn som har hatt en brokete skoletid – skal oppleve enda mer bruk av vikarlærere.

– Kan få enorme konsekvenser

Kirsti Klette, professor ved UiO og leder for QUINT er ikke i tvil om at pandemien vil ha store konsekvenser for elevenes læring.

– Det å bli innskolert, få på plass rutiner og redskaper er kjempeviktig. Også for de minste. Får de ikke mulighet til dette, kan det få enorme konsekvenser, sier hun.

Professor Kirsti Klette sier pandmien vil få store konsekvenser for elevenes læring Foto: Martin Leigland / TV 2

– Å starte et skoleløp uten å få bygget de sosiale, emosjonelle, faglige og psykiske plattformene vil være en utfordring for svært mange elever.

Klette syns det er spesielt urovekkende hvor lite oppfølging de aller minste elevene fikk da skolene stengte 12. mars 2020.

I en undersøkelse fra pandemiens start fant Klette og forskerkolleger ut at over halvparten av de minste elevene (1.-4. klasse) maks hadde kontakt med lærer tre ganger i uken.

– Til sammenligning hadde nesten alle elever på ungdomstrinnet daglig kontakt med sin lærer, sier hun.

Manglende tiltak nasjonalt

Klette peker også på at myndighetene tok ikke klare, nasjonale eller institusjonelle grep.

– Man kastet på mange måter byrden på den enkelte lærer. Skolene var stengt lenge våren 2020 og svært lite hjelp kom fra nasjonal hold, sier hun.

Har forståelse

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap), sier han har forståelse for at mange opplever situasjonen i skolen som krevende.

– Jeg har veldig stor forståelse for at lærerne opplever at det er tøft å jobbe som lærer i en pandemi, både på grunn av smittesituasjonen og på grunn av en krevende bemanningssituasjon, sier Hølleland til TV 2.

Han mener likevel regjeringen har tatt flere grep for å trygge situasjonen i skolen, som å prioritere lærere i vaksinekøen og økt testing av elever og ansatte.

Gleder seg til å klemme igjen

På Knappskog skole gleder elevene seg til de kan oppleve en skolehverdag på grønt nivå igjen.

– Da kan vi leke sammen med mange andre, og så kan vi klemme, sier Victoria og Hedda.