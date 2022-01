Slik gikk det med Stian og hans utkårede etter 5 i uka-deltakelsen

Stian Alexander Prøitz (30) valgte Sølve Sundrehagen (35) blant fem friere i datingprogrammet 5 i uka. I dag kan Prøitz avsløre at datingen tok en brå vending etter innspillingen.

I TV 2 sitt nye datingprogram 5 i uka, flytter fem håpefulle friere inn til en singel utkårede, og der skal de bo sammen helt til én står igjen etter noen dager.

I programmets andre episode ble vi kjent med helsefagarbeideren Stian Alexander Prøitz som bor i Sarsborg. Etter halvannet år som singel var han klar for å finne mannen i sitt liv.

Etter noen intense dager med dating og vanskelige valg, endte Prøitz med å velge den personlige treneren Sølve Sundrehagen fra Tønsberg.

FEM FRIERE: Prøitz fikk besøk av fem kjekke menn i programmet 5 i uka. Foto: Espen Solli/ TV 2

– Sølve var veldig morsom fyr og vi hadde mange like interesserer. Han hadde også en maskulinitet som jeg er svak for, sier han til TV 2.

Men datingplanene slo sprekker bare uken etter programmet ble spilt inn.

– Totalt feil

30-åringen fra Sarpsborg synes 5 i uka var et artig konsept å bli med på, og han synes det var et mye bedre alternativ enn Tinder og andre datingarenaer.

– Vi var en bra gjeng og det gjorde opplevelsen veldig fin. Det var lett å bli kjent med dem, da alle var utadvendt og bød på seg selv. Jeg skulle gjerne gjort dette flere ganger enn å være på Tinder, forteller han og ler.

Men han innrømmer at det var vanskelig å ta det siste valget, og han skulle gjerne hatt mer tid.

– Jeg synes vi fikk sykt kort tid, og jeg skulle helst hatt et par dager til med de to som var igjen.

Prøitz valgte kjekkasen fra Tønsberg, og etter planen skulle de to møtes i Oslo uken etter innspillingen. Men slik ble det ikke.

– Jeg valgte totalt feil, og det ble ingen date etter programmet. Vi avtalte å møtes uken etter, men samme dag fikk jeg en melding om at han ikke var klar for dating. Det var selvfølgelig kjipt, men jeg rakk ikke å få følelser eller noe, så det gikk fint, forteller han til TV 2.

Tok kontakt med annen frier

Prøitz fikk god kjemi med flere av de andre frierene i løpet av innspillingsdagene, og en av dem var Ruben Vinje Fargerland (24). Den unge studenten fra Karmøy sto igjen som nummer to, og ble dumpet til fordel for Sundrehagen.

Nå har Prøitz tatt opp igjen kontakten med Fagerland.

– Ruben var en veldig fin fyr med en herlig energi, så jeg har tatt kontakt med han nå i ettertid, så det er hyggelig.

NUMMER TO: Fagerland ble dumpet av Prøitz i datingprogrammet, men i ettertid har Prøitz tatt kontakt med han igjen. Foto: Espen Solli/ TV 2

Prøitz avslører at de to skal møtes sammen med noen venninner, for å se på 5 i uka. De har også avtalt å møtes seinere denne uka.

– Jeg var litt spent på hvordan han ville reagere da jeg tok kontakt, med tanke på at jeg valgte en annen fremfor han. Men vi har pratet en del sammen, og jeg har gitt han masse komplementer, så det har gått fint heldigvis, sier han.

På spørsmål om han håper det blir noe mer mellom de to, svarer han dette:

– Jeg har lyst til å bli bedre kjent med han, også tar vi ting derfra.

Fagerland på sin side innrømmer ovenfor TV 2 at han fikk blandede følelser da Prøitz tok kontakt med han.

– Jeg ble smigret, men samtidig ønsker jeg ikke å være et andre valg. Jeg har lyst til å henge med Stian, men om jeg ønsker noe mer er jeg usikker på enda, forteller han.

En intens opplevelse

Sundrehagen som først ble valgt av Prøitz beskriver deltakelsen i programmet som en rar, fin og intens opplevelse.

– Vi hadde en veldig fin dynamikk i gruppa, og det var ekstra fint å få være med på programmet når de krydret det med en så fin fyr som Stian. Men det var også ganske intenst, og da kameraene var skrudd av var jeg helt ferdig og tom, forteller han.

IKKE KLAR: Sundrehagen ble den heldige utvalgte, men etter innspillingen kjente han seg ikke klar for å date noen. Foto: Espen Solli/ TV 2

Den sporty 35-åringen forteller at han liker å møte nye mennesker, og synes at den sosiale biten av programmet var en morsom opplevelse. Men etter hvert som de ble færre friere igjen, kjente han seg ikke like komfortabel foran kamera.

– Det ble litt for intenst når det ble mer fokus på den følelsesmessige biten, og jeg følte et slags press på at dette skulle bli en lykkelig slutt, forklarer han.

Og da han og Prøitz skulle møtes uken etter, kjente han seg ikke klar for dating i det hele tatt.

– Jeg og Stian har hatt kontakt i ettertid på Snapchat, og jeg vil gjerne møte han igjen. Men da som en venn. Han er en utrolig kul, morsom og kjekk fyr og jeg er veldig glad for å ha blitt kjent med han.

Lærte mye om seg selv

Idag, cirka to måneder etter deltakelsen i 5 i uka, er Sundrehagen like singel. Men han forteller at han lært noe av å være med på programmet.

– Datingprogrammet ga meg troen på at det er greit å date noen igjen. Jeg hadde nesten glemt hvor mange fine gutter som finnes der ute. Det har ikke vært den beste tiden for dating nå som vi har levd i en pandemi, innrømmer han.

Men han har likevel troen på det kommende året.

Jeg er en fyr som trives godt alene, men er åpen for det meste. Vi får se hva som skjer i 2022, sier han til TV 2.

