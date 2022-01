IS-tiltalt kvinne skal ha brukt sin sønn som barnesoldat

Grunnlaget for krigsforbrytelsen er ifølge tiltalen at kvinnen benyttet sin sønn, som da var under 15 år, som barnesoldat, skriver Aftonbladet.

«Hun ble pågrepet den 23. september 2021 og ble mistenkt for å i samband med andre å ha anvendt sott barn under 15 år som barnesoldat», skriver påtalemyndigheten i en pressemelding.

Det er første gang noen blir tiltalt for en krigsforbrytelse gjennom å benyttet et barn som barnesoldat i Sverige.

– Etterforskningen gir grunnlag for å tro at sønnen under tiden han bodde hjemme ble trent for å delta i fiendtligheter, at han utrustes med militær utrustning og militære våpen, og at han ble anvendt i strid og andre oppdrag som et ledd i krigføringen, sier aktor Reena Devgun i pressemeldingen.

Kvinnen, som er et kjent IS-medlem i Sverige, nekter for anklagen.