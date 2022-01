Trondheim letter på koronatiltakene

Tirsdagens formannskapsmøte i Trondheim kommune vedtok enstemmig å lette noe på korona-restriksjonene. I vel én måned har innbyggerne i byen vært nødt til å bære munnbind om bord i kollektivtrafikken, uavhengig av meteren.

Nå, med dagens bestemmelse i formannskapet, vil folk bare måtte ha munnbind på om de ikke klarer å holde en meters avstand.

– Trondheim kan ikke ha strengere tiltak enn de nasjonale, og så får vi håpe regjeringen gjennomfører nasjonale lettelser i neste uke, sa Erling Moe fra Venstre.

For strenge nasjonale tiltak

På tirsdagens møte uttalte politiker Marte Løvik fra Senterpartiet at hun mener det er for strenge nasjonale tiltak i skolen.

Tirsdag er første skoledag for elever i videregående skole, og kun 50 prosent får møte fysisk på skolen.

– Tiltak som dette er ikke forholdsmessige, de rammer hardt og brutalt det som er vår framtid, ungdommen. Tiltak må tilpasses lokale forhold, og være bestemt lokalt, ikke nasjonalt, sa Marte Løvik, ifølge Adresseavisen.

Avisa skriver også at Løvik vil ta dette opp med Sp-statsråder i regjeringen.

LETTELSER I TRONDHEIM: Ingen grunn til å holde på strengere regler for trondhjemmerne lenger. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Mandag ble det notert 63 nye smittede i Trondheim, altså en god del under det som ble normalen i desember. Ved St. Olavs hospital er det i dag sju innlagte med koronaviruset, hvorav to på intensivavdelingen.

Trondheim ligger litt etter byene Bergen og Kristiansand når det gjelder tredje dose-vaksinering. Under møtet tirsdag formiddag kom det fram at fra neste uke vil det settes fart i dette arbeidet, gjennom at man inngår avtaler med apotek.

– Å oppsøke et apotek er kanskje lettere for en del folk enn å komme seg til vaksinestasjonen for vaksinering, sa ordfører Rita Ottervik, Ap, under møtet.