– Verre enn kampen som kostet Solskjær jobben

Ralf Rangnick og Manchester United-spillerne får passet påskrevet etter den svake prestasjonen mot Wolves mandag kveld.

Wolverhampton vant fortjent 1-0 mot et Manchester United-lag som slet med alt fra å skape sjanser til å presse motstanderen høyt på banen.

NÅDELØS: Tidligere Manchester United-stjerne Paul Scholes. Foto: Michael Regan

– F****** joke, skrev Manchester Uniteds midtbanelegende Paul Scholes på sin Instagram-story om innsatsen Ralf Rangnicks utvalgte viste, ifølge MEN.

– Jeg kan ikke tro hvor dårlig denne sesongen har vært. En sørgelig forestilling, samtykket Scholes’ tidligere lagkamerat og Sky Sports-ekspert Gary Neville på sosiale medier.

En annen tidligere Manchester United-kriger på midtbanen, Paul Ince, var like nådeløs.

– Dette er et svakt, svakt lag. Jeg ser ingen store spillere. Ronaldo er en stor spiller, men jeg ser ingen andre der. Fernandes og Rashford er over middagshøyden. De har ikke et bra lag, slo Ince fast, ifølge The Daily Mail.

NÅDELØS: Paul Ince. Foto: Darren Staples

– David de Gea har vært strålende, men mange spillerne manglet mentaliteten som trengs for å spille for Manchester United. Når du ser på Tuchel, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, og hva de krever av sine spillere, så ser alle hva som savnes i Manchester United, mente han.

– Verre enn mot Watford

Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp, som har en fortid som spiller i blant andre Liverpool, Tottenham og Southampton, mener forestillingen mot Wolves var enda verre enn 1-4-tapet mot Watford, kampen som kostet Ole Gunnar Solskjær jobben.

– Watford-kampen var virkelig lavmål av Manchester United. Men jeg er sikker på at Manchester United-fansen minnes den kampen med at laget i perioder skapte et angrepsspill. Mot Wolves var det ingenting. United hadde aldri kontroll i kampen, mente Redknapp i Sky Sports’ studio.

NÅDELØS: Jamie Redknapp. Foto: Mike Egerton

Han er spesielt bekymret for prestasjonene på midtbanen på Manchester Uniteds vegne.

– Når du ser Manchester City og hvordan de beste lagene spiller, så har de kontroll på midtbanen. Manchester United hadde aldri kontroll på midtbanen mot Wolves. De fant ikke hverandre med noen pasninger og fikk aldri opp selvtilliten, konkluderte han.

Reagerer på Rashfords kroppsspråk

Manchester Uniteds legendariske midtstopper Rio Ferdinand reagerer spesielt på Marcus Rashfords prestasjoner og kroppsspråk.

– Kroppsspråket er et problem. Marcus Rashford kom inn fra benken, og vi ventet spent på at han skulle løpe utpå der og gi laget noe. Men når han mistet ballen, så viser han en reaksjon du ikke ønsker å se. Dette kan handle om at han ikke er fornøyd med å få nok spilletid eller lignende. Det er imidlertid noe han må legge til siden, sa Ferdinand i sin videopodcast Vibe with Five.

– Når du er ute av laget, så handler det om å komme inn og vise manageren hvilken spiller du er. Men det er vanskelig å bare peke på en spiller. Alle spillere må ta mer ansvar, fra Cristiano på topp, til alle de andre spillerne i alle lagdelene, mente den tidligere Champions League-vinneren.

NÅDELØS: Rio Ferdinand. Foto: Adam Davy

Lokalavis: Jones bestemann

Manchester United-stjernene får også hard medfart på spillerbørsen etter 0-1-tapet for Wolverhampton mandag. Phil Jones ble kåret til lagets beste av Manchester Evening News.

Det er på børsen til Manchester United-journalist Samuel Luckhurst at Jones får en sjuer. Midtstopperen hadde ikke spilt for klubben på over 700 dager. Målvakt David de Gea, Raphaël Varane og Mason Greenwood har fått en sekser.

Flere av de største stjernene fikk høre det av Luckhurst etter det første tapet til midlertidig manager Ralf Rangnick.

– Sancho var stort sett treg med og uten ball. Ser ut til å ha blitt tregere og burde ha blitt byttet ut tidligere, er dommen over Jadon Sancho som ble tatt av etter 75 minutter.

Han har fått karakteren tre. Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo og Scott McTominay har alle fått fire.

Wolverhampton kom til 19 avslutninger på Old Trafford, seks av dem på mål. Hjemmelaget klarte kun ni, og to av dem var på mål.

United er på 7.-plass, fire poeng bak fjerdeplasserte Arsenal. United har én kamp mindre spilt.