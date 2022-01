Idretten kalt inn til møte med myndighetene – krever færre tiltak

Det opplyser Kulturdepartementet til TV 2.

– Vi har løpende dialog med idretten om disse problemstillingene og skal blant annet ha ett møte med de onsdag om toppidretten og koronasituasjonen. Dagens restriksjoner gjelder til 14. januar og da skal det gjøres nye vurderinger. Målet er alltid å ha så lite restriksjoner som mulig innenfor det som er smittevernfaglig forsvarlig, sier statssekretær Gry Haugsbakken.

Både NIF og Norges Fotballforbund (NFF), Norges Håndballforbund (NHF) og Norges Ishockeyforbund (NIHF) vil være tilstede.

Endret definisjonen av toppidrett

15.desember trådde nye koronatiltak i kraft som fikk vidtrekkende konsekvenser for en rekke lagidretter i Norge.

Toppidrettsdefinisjonen ble snevret inn, noe som har gitt store kamp - og treningsbegrensninger for alle lag under den øverste divisjonen i blant annet fotball, håndball og ishockey.

Tidligere har nivåene rett under øverste divisjon også blitt vurdert som toppidrett, noe som har gitt mulighet til å gjennomføre trening og kamp, men dette vil i teorien ikke bli mulig før tidligst midten av januar.

Hockeypresidenten: – Vi har innfunnet oss med det

– Vi har en klar forventning, og det er at vi som minimum må tilbake til den opprinnelige definisjonen av toppidrett, som for vår del inkluderte de to øverste nivåene for herrer og øverste nivå for kvinner. Vi har nå veldig gode rutiner for testing og oppfølging i disse klubbene, sier ishockeypresident Tage Pettersen, som også sitter i familie - og kulturkomitéen for Høyre, til TV 2.

Ishockeyen har vært i en spesielt utsatt situasjon under pandemien på grunn av den antatt høye smitterisikoen i ishaller. Det har blant annet resultert i at Frisk Asker fortsatt er regjerende norgesmester, til tross for at de gikk til topps helt tilbake i 2019.

Alt seriespill i 1.divisjon ble satt på pause da myndighetene kom med nye tiltak i midten av desember.

– 14.januar er en dato vi har akseptert og innfunnet oss med. Vi skal klare å gjennomføre med en oppstart fra denne datoen. Ideelt sett bør det åpnes for trening tidligere og kampaktivitet fra 14.januar, sier Pettersen.

Håndballpresidenten: – Årets nyord bør bli «treffsikkerhet»

Presidenten i NHF, Kåre Geir Lio, har bare delvis forståelse for at myndighetene har snevret inn definisjonen av toppidrett.

– Vi har forståelse for noe av det, med tanke på at vi alle sammen skal bidra, men jeg må si at jeg er usikker på… årets nyord bør bli «treffsikkerhet». Vi må lage tiltak som treffer – ikke ramme med tiltak som ikke treffer, sier han.

Lio er spesielt opptatt av at ikke barne - og ungdomsidretten igjen skal bli skadelidende, og er på linje med fotball - og ishockeyforbundet i kravet om at toppidrettsdefinisjonen må utvides.

– Der er vi helt enige. For det første så er toppidrett for oss de to øverste divisjonene. De er utsatt for de samme kravene og øvelsene som andre, og vi opplever at de har bra kontroll på driften sin. Det andre er at barne – og ungdomsidretten må ivaretas nå, sier han.

Fotballen har fått «utvetydige signaler» om bedring

I fotballen vil normalt lagene trappe opp sesongforberedelsene i midten av januar.

Lagene i 1.divisjon kvinner, OBOS-ligaen og PostNord-ligaen må for øyeblikket trene med restriksjoner som én meters avstand, men NFF kunne mandag melde at det er lys i enden av tunnelen.

– Ja. Vi har fått utvetydige signaler fra øverste politiske myndigheter om at de senest den 14. januar vil gjeninnføre den tidligere definisjonen av toppidrett, og for fotballens del vil dette gjelde Eliteserien, OBOS-ligaen, Toppserien, 1. divisjon kvinner og PostNord-ligaen. Dette er den toppfotballdefinisjonen vi har praktisert stort sett gjennom hele pandemien og som har kunnet spille fotball på en forsvarlig måte uavhengig av smittenivå i samfunnet, sa Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon for samfunnskontakt, til TV 2 mandag.