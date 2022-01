Jensen klar for spansk fotballeventyr: – Ambisjoner om å kjempe med de store

Været har variert fra 20 grader og sol til mye regn under Synne Jensen tre første dager i kystbyen San Sebastián.

Mandag bekreftet hennes agent til TV 2 at den 25-årige angriperen var solgt fra Vålerenga til Real Sociedad. Tirsdag kom selve bekreftelsen fra klubbene også.

– Den spanske ligaen er veldig spennende og jeg tror dette er et miljø jeg kan utvikle meg i, sier Synne Jensen til TV 2 tirsdag.

Kontakten med den spanske serietoeren oppstod i november. Fra desember ble det fortgang i prossessen og over ferien gikk forhandlingene i orden.

– Jeg hadde min første fotballøkt i dag og jeg har fått et veldig godt inntrykkk. Det er en fin og veldig ung spillergruppe, sier 25-åringen.

✍ COMUNICADO OFICIAL | Synne Jensen

llega a la Real 💙#JensenTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/fFRRUe0heW — Real Sociedad Femenino (@RealSociedadFEM) January 4, 2022

Prøver lykken på nytt: – Et steg jeg ville ta

Det er syv år siden Jensens forrige utenlandsopphold.

Som 18-åring signerte hun for storklubben Wolfsburg i 2015, men det ble med én sesong før hun ble lånt tilbake til Stabæk i Toppserien.

– Jeg har jo fått mange tilbud mens jeg har spilt i Norge, men det har vært viktig for meg at det skulle føles riktig. Det måtte være et riktig steg og ikke en overgang for enhver pris, sier Jensen om at hun nå prøver lykken i utlandet igjen.

De to siste sesongene har hun spilt i Vålerenga og vunnet tre titler (to NM-gull og et seriegull).

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det har vært bra for meg i Toppserien, men nå følte jeg at dette var et steg jeg ville ta, sier 25-åringen.

Ambisjoner om Champions League-plass

Real Sociedad ligger på en 2. plass i Primera Iberdrola, Spanias øverste divisjon på kvinnesiden, etter 15 spilte kamper. A

avstanden opp til den suverene serielederen Barcelona er på 11 poeng.

Luken ned til Atlético Madrid og Granadilla Tenerife på 3. og 4. plass er på seks poeng. Andreplassen i Primera Iberdrola gir kvalifisering til Champions League neste sesong.

– Tidligere sesonger har klubben havnet cirka midt på tabellen, men nå ligger vi godt an på 2. plassen og det er gode muligheter for å være med i toppen helt mot slutten, sier Jensen.

– Det er en klubb som har ambisjoner om å kjempe med de store.

De første dagene i San Sebastián har gått med til å bli kjent med klubben, medisinsk test, fotografering og forsiktig trening.

Hun har også fått omvisning av klubbpresident Jokin Aperribay på herrenes storstue Reale Arena (tidligere Anoeta), hvor Jensen faktisk kan få debuten sin kommende helg.

Førstkommende søndag er det baskerderby mot Athletic Club de Bilbao i San Sebastián.

– Jeg har jo kommet veldig rolig inn i det. Jeg var med på fotballtrening i dag, men har ikke deltatt så mye ennå. Det er mulig at jeg er i troppen til helgen, men det har vi ikke helt bestemt ennå, sier Jensen.