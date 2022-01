18 døde med omikron-varianten i Danmark

18 personer er registrert døde med omikronvarianten i kroppen i Danmark. Tallet kommer fram i den siste rapporten fra Statens Serum Institutt (SSI).

Det er første gang det danske folkehelseinstituttet har tall for dødsfall med omikronsmitte.

De 18 dødsfallene er registrert i perioden 21. november til 28. desember, da det ble påvist 55.700 smittetilfeller med omikron.

I samme periode ble det registrert 100 dødsfall med andre kjente virusvarianter, for det meste deltavarianten.

Dominerende variant

Virusvarianten ble første gang påvist i landet i november og er nå den dominerende varianten.

Selv om 18 personer er døde med eller av omikron, har det vært relativt få innlagt på intensivavdelinger med smitten. Mandag varslet SSI at det er halvparten så stor risiko for innleggelse med omikronvarianten sammenlignet med deltavarianten.

I likhet med i Norge, ser man at de uvaksinerte er i overtall på sykehusene i Danmark.

Eksperter påpeker at omikron foreløpig har spredd seg mest i yngre deler av befolkningen, og at man derfor ennå ikke vet hvor syke eldre mennesker blir av varianten, skriver TV 2 Danmark.

Høyt smittetrykk

Dødsfall telles med i koronastatistikken hvis man dør inntil 30 dager etter påvist smitte. Personene har derfor ikke nødvendigvis dødd som følge av covid-19, men de har dødd med koronavirus i kroppen.

Danmark hadde verdens høyeste smittetrykk med omikronvarianten i romjulen. Landet er også en av verdens beste til å teste og avdekke smittetilfeller.

Mandag uttalte den danske helsedirektøren at januar og februar trolig blir tøffe måneder, men at hun er optimistisk for at landet kan få en fin vår med høy immunitet i samfunnet.