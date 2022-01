Hater du vanskelig språk fra det offentlige? Her er en gladmelding!

«En gjennomgang av åstedsavtrykk som er identifisert, viser at et ikke ubetydelig antall kontrollavtrykk er involvert i disse identifikasjonene til fordel for samme finger fra person som er rullet.»

Lett og ledig setning?

Eller gjorde du som artikkelforfatter, og falt av midtveis i setningen mens tankene vandret til dagens middagsmeny?

Dette er et utdrag fra et offentlig politidokument, og jeg kan trøste deg med at selv ikke Språkrådet fant en god forenkling av denne setningen.

Slike monster-formuleringer er det mange av i det norske offentlighetsmaskineriet.

– Kan skyldes skrivekultur

Mye tekst, fremmedord og tunge formuleringer er velkjente verktøy for byråkrater som ønsker å kommunisere mest mulig presist.

Selv om intensjonen er god, kan det bli trasig for folk flest å lese.

– I en befolkningsundersøkelse fra 2020 svarte 47 prosent at det er vanskelig å forstå skriftlig informasjon fra det offentlige. Ofte kan dette skyldes skrivekulturen i en organisasjon, og det kan være ei tung skute å snu, sier seksjonsleder Margrethe Kvarenes i Språkrådet.

Nå kan det likevel bli bedring fremover.

Seksjonsleder Margrethe Kvarenes i Språkrådet er glad for at kravet om klart språk endelig er lovfestet. Det gjør det lettere å skape endring i skrivekulturen til offentlige organ. Foto: Moment Studio

– Etterlengtet lov

Fra og med 1. januar trådte nemlig den nye språkloven i kraft, og for aller første gang i Norges historie har vi fått en lovparagraf som krever klart språk fra det offentlige.

Slik lyder paragraf 9 i den nye språkloven:

«Offentlige organ skal kommunisere på et klart og korrekt språk som er tilpasset målgruppen.»

I praksis betyr det at enhver kan kreve tydelig og forståelig kommunikasjon fra alle organer på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

– Dette er en etterlengtet lov. Vi i Språkrådet har ansvar for å gjennomføre offisiell språkpolitikk i Norge, og nå er det enklere for oss å si ifra til kommuner eller statlige etater. Vi får nå god drahjelp i arbeidet for å styrke det norske språket, sier Kvarenes.

Disse uttrykkene må nå endres

Nå lurer du kanskje på hvor grensen går for god og dårlig språkbruk fra det offentlige?

Her har Språkrådet selv kommet med noen eksempler språk som nå bør endres, og forslag til bedring. Gi din stemme til den mest krøkkete formuleringen!

Vil du ha mer? Her kan du prøve Språkrådet sin egen svada-generator. Trykk på de ulike uttrykkene, og se hvor innfløkt setning du klarer å skape.

Slik ville Språkrådet skrevet dem

Var det noen av formuleringene som var vanskelige, syns du? Her kommer Språkrådet sine egne forslag til forenkling, så langt det lar seg gjøre:

1. Det er viktig å bruke måltidene til å snakke sammen.

2. Her har vi dessverre ikke noen god omskriving, dette er for innfløkt.

3. Skolene kan ta opp søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret.

4. En arbeidstaker anses som utsendt også når en norsk virksomhet [...] sender ham eller henne til et annet land innenfor EØS-området […].

NAV-sjefen: – Viktig

Når man spør seg hvilke offentlige organ som er kjent for tungt språk, er det kanskje mange som tenker på NAV.

Direktør Hans Christian Holte vedgår at mange nok opplever dokumenter fra dem som vanskelige.

– Derfor jobber vi aktivt med å gjøre det lettere for folk å finne fram og forstå hva de må gjøre for å få det de har krav på. NAV forvalter et komplisert regelverk, og språkarbeidet har vært viktig og skal være viktig framover, sier Holte.

Han ønsker den nye språkloven velkommen, og sier NAV kontinuerlig jobber med å ha et klart og forståelig språk gjennom brukertesting, undersøkelser og samarbeid på tvers i organisasjonen.

FORENKLER: NAV-direktør Hans Christian Holte vedgår at mange nok synes deres dokumenter og brev er vanskelige, men det jobbes aktivt med å bedre situasjonen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Risikabel forenkling?

– Men på en annen side, kan forenkling av språket medføre problemer for deres kompliserte saker? Kan man risikere mindre presise dokumenter eller større rom for mistolking?

– Vi skal finne en god balanse mellom komplekst innhold og enkelt språk. Jo mer komplisert innholdet er, desto viktigere er det at vi bruker et godt og tydelig språk som ikke kan misforstås, sier Holte og legger til:

– Derfor legger vi stor vekt på å jobbe tverrfaglig. Når jurister, førstelinje, designere og språkeksperter jobber sammen med utgangspunkt i brukernes situasjon, legger vi til rette for de beste brukeropplevelsene.

Derfor er språkloven viktig

I Norge er arbeidet med klarspråk relativt nytt. Mens Sverige begynte å jobbe med dette på 50-60-tallet, startet Norge det systematiske arbeidet for 15 år siden.

– Hvorfor er det viktig å ha en lov om klart språk?

– Språk er et av de sentrale elementene som binder oss sammen, som gjør oss til et samfunn. Vi må kunne forstå offentlig informasjon for å kunne ta beslutninger på egne vegne. Det er viktig at folk forstår hva stat og kommune sier og skriver. Det bygger tillit og setter folk i stand til å ta riktige avgjørelser i saker som angår dem, sier Kvarenes.

Hvis folk ikke forstår kommunikasjonen fra det offentlige, kan det få en rekke konsekvenser.

– Det kan gå utover økonomien hvis folk ikke skjønner f.eks. trygderettigheter eller hvordan de skal betale en bot. Ellers kan det få helsemessige konsekvenser hvis folk ikke forstår hva legen skriver, eller hva som står i informasjonsbrosjyrer om hvordan man skal ta vare på helsa si, sier Kvarenes.

– Hvis regelverk er uklart, kan det få store konsekvenser hvis reglene blir brukt forskjellig i ulike deler av forvaltninga.

BEDRING: Hvis du tidligere slet med å forstå kommunikasjonen fra det offentlige, kan 2022 være starten på en bedring. Foto: Foto: Martin Vadet

Språkrådet passer på

Samtidig vedgår Kvarenes at overdreven forenkling kan åpne for mindre presise dokumenter eller mistolking.

– Det er absolutt en fare. Overforenkling kan gjøre at vi som innbyggere går glipp av nyanser og kanskje ikke lærer oss sentrale forvaltningsord. Da kan det oppstå et stort gap mellom hva f.eks. kommunen vår forventer at vi forstår, og hva vi faktisk setter oss inn i. Klarspråk kan styrke demokratiet, men gjør det ikke nødvendigvis, sier seksjonssjefen.

Selv om klarspråksparagrafen er nedfelt i lovverket, er det ingen sanksjoner eller straff hvis offentlige organer bryter den.

Språkrådet vil likevel passe på.

– Vi følger med på språkbruken i det offentlige, og klarspråksparagrafen gir større tyngde til arbeidet vårt. Nå kan folk dessuten med loven i hånd si fra til stat og kommune hvis de får dokumenter de ikke forstår.