Funkygine har blitt mamma for fjerde gang

Jørgine Massa Vasstrand deler selv babylykken på sin Instagram-profil med tre bilder av deres nyfødte gutt, og avslører navnet hans.

– Indigo Iro, skriver hun i innlegget sammen med et hjerte på slutten.

Med det er de blitt en familie på seks.

Paret har fra før av sønnen Milano, mens Massa Vasstrand har barna Filippa og Sokrates fra et tidligere forhold.

Treningsprofilen delte nyheten om at hun var gravid via Instagram i sommer.

Innmari klar for å føde

I et blogginnlegg lagt ut 30. desember fortalte influenseren at hun var sprekkferdig og innmari klar for å føde. Hun har tidligere vært åpen om at hun ikke liker å gå gravid.

– Kunne egentlig vært foruten de evinnelige tisseturene hver natt også, halsbrannen, søvnen under middels, nedpresset, kynnerne, den totale mangelen på smidighet og bevegelighet, og tårene som spruter over hver minste lille ting, skriver Massa Vasstrand på bloggen sin.

Videre skriver hun at hun håper at fødselen kan starte av seg selv denne gangen, i motsetning til i de tre andre svangerskapene.

– Jeg har nemlig blitt satt i gang i hvert svangerskap og hatt relativt kaotiske fødsler så langt. Denne gangen har jeg derimot ambisjoner om å være mer tilstede, få med meg mer av det som skjer, og faktisk huske fødselen i etterkant, avslutter Massa Vasstrand før hun legger til:

– Det er jo tross alt siste gang. NOENSINNE <3