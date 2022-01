Slik går det med Emilio og Heidrun i dag

Det å finne kjærligheten kan være et livslangt prosjekt.

I premiereepisoden av TV 2s 5 i uka møter vi 23-årige Emilio fra Stavanger. Han er på leting etter den store kjærligheten etter tre år som singel. Ønsket er gjerne en partner med bein i nesa, som liker å trene og ha det gøy.

DATING: 5 i uka-deltaker Emilio ønsker å finne kjærligheten og får besøk av fem kvinner hjemme hos seg. Foto: TV 2

I datingprogrammet får modellen og servitøren besøk av fem håpefulle friere som han skal bli bedre kjent med. Gjennom fem dager sender Emilio hjem en etter en, helt til noresundkvinnen Heidrun (22) står igjen.

– Du tikker av på alle mine bokser, når det gjelder hva jeg ser etter i en partner, sier 5 i uka-velgeren til frierkvinnen.

FRIER: Heidrun fra Noresund ble den heldige utvalgte. Foto: TV 2

– Ønsker henne det beste

Når TV 2 slår på tråden for å høre om hvordan det går med Emilio og Heidrun i dag, kan begge meddele at de har gått hver til sitt.

– Vi snakker hver dag på Snapchat, men vi har ikke fortsatt den reisen. Jeg ønsker henne det beste, forteller Emilio til TV 2.

– Det går bra mellom oss. Vi har noe kontakt, men kun som venner, sier Heidrun.

Kristian og Emma er klare for TV 2s nye datingprogram

– Alltid på jakt etter kjærligheten

Emilio forklarer at de ville ulike ting og at avstanden mellom Noresund og Oslo ble for stor.

– For min del var det ingen romantiske følelser og jeg følte det var mer vennskapelig, sier Heidrun.

Videre deler 5 i uka-velgeren at han ikke har møtt noen andre etter deltakelsen i programmet.

– Men jeg er alltid på leting etter kjærligheten.

– Hvordan har det vært å være med på 5 i uka?

– Utrolig bra. Jeg er veldig stolt over meg selv og de andre. Jeg er glad for at jeg ble fremstilt slik jeg er, sier Emilio.

Se 5 i uka mandager klokken 20.00 og tirsdager klokken 22.40 på TV 2 og TV 2 Play.