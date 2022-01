Nakstad om omikron: – Kan være veien ut av pandemien

Flere land i Europa ser nå kraftige smitteøkninger, og den nye mer smittsomme omikron-varianten blir pekt ut som den viktigste årsaken til at både vaksinerte og uvaksinerte nå smittes i rekordfart.

Verden er inne i en av de aller mest intense periodene siden pandemien starter, om man ser på smittetall.

Men én ting gir håp.

På tross av at smitten stiger kraftig, ser det ut til at innleggelsestallene og dødstallene ikke følger etter.

– Veien ut

Mandag ble det kjent at helsemyndighetene i Danmark tror at livet vil gå tilbake som normalt om cirka to måneder.

En studie viser at risikoen for innleggelse kun er halvparten så stor med omikron sammenlignet med delta-varianten, og sjefen i danske Statens Serum Institut (SSI) Tyra Grove Krause sa at de tror dette vil gi beskyttelse i befolkningen.

Det tror også Espen Nakstad.

– Det danskene regner på, og som vi ser på i Norge, er effekten av vaksinering, og det høye antallet smittede med omikron. Samlet får vi nok et høyt press denne vinteren, med mange smittede. Men etter dette vil vi ha høy immunitet, og dette vil også redusere risiko for mutasjoner, sier Nakstad.

Han kommer med en potensiell gladmelding for året vi nettopp har gått inn i.

– Jeg tror 2022 blir et år der den globale immuniteten styrker seg. Og omikron kan være ut av pandemien, sammen med vaksine. Det er i alle fall ut som det er muligheter for det nå.

Lavere dobling enn ventet

Videre sier Nakstad at omikron ikke har spredd seg så raskt i Norge som man fryktet til å begynne med.

Folkehelseinstituttet anslo at Norge kunne få så mye som 300.000 smittede om dagen i sitt mest pessimistiske fremtidscenario. Dette tallet er basert på et scenario der det ikke er iverksatt smittevernstiltak.

Selv om helsemyndighetene venter en smitteøkning gjennom vinteren, er det liten grunn til å tro at den blir så dramatisk som fryktet, opplyser Nakstad.

– Doblingstiden er ikke like kort som man fryktet. Man snakket jo om at den kunne dobles hver dag, men nå ser det ut som det tar en hel uke før det dobles, sier han.

Rammer ikke lunger like alvorlig

Dette gjenspeiler seg i innleggelsestall, selv om vi ikke helt ennå ser resultatet av at omikron har tatt over som den dominerende virusvarianten.

– Nå ser det ut som vi har like mye smitte som før jul. De fleste innlagte ble lagt inn før jul med delta, sier han.

Selv om man frykter en økning i innleggelser, er det mye som tyder på pasienter ikke får like alvorlige lungeplager med omikronsmitte som med delta.

– Det ser ut som omikron hovedsakelig bare rammer øvre luftveier, og ikke fører til like mange lungebetennelser, slik som delta gjorde, sier Nakstad.