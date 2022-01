Fotballryktene: – Tre storklubber vil hente Chelsea-profil nå

Real Madrid, PSG og Bayern München er alle i samtaler med Antonio Rüdigers agent om en overgang i løpet av januar, melder Sky Sports. 28-åringens kontrakt med Chelsea går ut til sommeren.

Mens Rüdiger kan være på vei bort fra Chelsea innen kort tid, håper Romelu Lukaku å være tilbake i varmen denne uken etter at han ble utelatt fra troppen mot Liverpool på grunn av det mye omtalte intervjuet med Sky Italia. Lukaku skal ha hatt positive samtaler med manager Thomas Tuchel og klubbdirektør Marina Granovskaia de siste dagene, ifølge The Telegraph.

Samme informasjon sitter The Times på, som melder at Lukaku har informert Tuchel om at han ikke har noen planer om å forlate Chelsea, til tross for uttalelsene om at han ikke var fornøyd med situasjonen i klubben.

Newcastle ønsker flere nye spillere i løpet av januarvinduet, og jakter signaturen til Zenit St. Petersburg-spiller Sardar Azmoun (Daily Mail) og Kieran Trippier fra Atletico Madrid (Express). De to klubbene skal være enige om en overgangssum for Trippier.

Luis Suarez kan også være på vei bort fra Atletico. 34-åringen har ifølge El Nacional informert klubben om at han ikke ønsker å fornye kontrakten som går ut til sommeren da han håper å dra til Inter Miami og bli gjenforent med Lionel Messi.

Roma ønsker å hente Arsenals Ainsley Maitland-Niles på lån ut sesongen, med muligheten for en permanent overgang. Det melder Athletic.

Barcelona har ikke gitt opp å signere Erling Braut Haaland. Klubbpresident Joan Laporta sier klubben er tilbake til å være en klubb som kan sikre seg verdens aller beste spillere, ifølge Mirror.

West Ham vil gi et nytt bud på Jesse Lingard, ettersom Manchester United ikke utelukker å selge 29-åringen i januarvinduet. Det melder Express.