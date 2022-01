Snøskred over fylkesvei i Finnmark

Natt til tirsdag melder politiet i Finnmark at det har gått et snøskred over fylkesvei 889 ved Bakfjorden i Måsøy.

– Det er uvær i området og veien var allerede stengt da skredet gikk, skriver Vegtrafikksentralen nord på Twitter.



– Det skal ikke være noen som skal ha passert i skredet. Den som har oppdaget skredet er etreprenør, sier operasjonsleder Lars-Rune Hagen til TV 2.

Veien mellom Snefjord og Havøysund er stengt inntil videre og blir ikke åpnet før tidligst onsdag, opplyser Vegtrafikksentralen på Twitter.

Uværet skaper utfordringer på veiene og noen steder vil det bli kolonnekjøring tirsdag morgen, skriver Vegtrafikksentralen.

Mandag gikk det et annet stort skred over riksvei 94 ved Saragammen, noen kilometer sør for Hammerfest. Ingen ble tatt av skredet.

Skredvurderingen fra NVE i Nord-Norge er at den uforutsigbare vinden og den relativt ferske fokksnøen i mange fjellpartier gjør at skredfaren i mesteparten av landsdelen er høy, skriver iFinnmark.