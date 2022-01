Får fysisk reaksjon av hoppuka

Se Hoppuka fra Innsbruck på TV 2 og Play fra klokken 13.00.

Hopp er ingen utholdenhetsidrett, og svette er ikke det man først og fremst tenker på når man ser en skihopper på jobb.

Men for Marius Lindvik er det annerledes. Under hoppuka merker han at han svetter mer – rett og slett fordi at konkurransene er større og viktigere enn vanlig.

– Jeg svetter ganske bra på toppen her i forhold til et vanlig world cup-renn, men da vet jeg at da hopper jeg bra. Det er et slags tegn.

– Det er et godt tegn at du svetter?

– Ja, da sier kroppen fra at «nå må du kjøre på».

Skaper positiv energi

I følge Lindvik handler det ikke om nervøsitet. For han er ikke mer nervøs enn vanlig.

– Nei, det er bare det at kroppen produserer varme. Jeg blir fokusert. Jeg har egentlig ikke noen megaforklaring på det, ler Lindvik som har rykte på seg for å være en kald fisk.

– Så du er kanskje ikke så kul som du ser ut som for alle andre?

– Å, jo, jo. Det er jeg, he-he. Det er bare den svettinga, sier han og ler.

De fleste toppidrettsutøvere opplever at spenningen øker i kroppen foran viktige konkurranser. Men det er bare de aller beste som greier å bruke denne spenningen til å lage positiv energi.

FORNØYD: ANders Bardal liker det han hører og ser fra Marius Lindvik om dagen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

TV 2s hoppekspert, Anders Bardal, liker det han hører fra Lindvik.

– Han kjenner igjen denne følelsen. Han har hatt den før under hoppuka. Og da vet han at når han har denne typen spenning i kroppen, så er han i slag, sier Bardal.

Konkurransemann

Under trening og kvalifisering er ikke spenningsnivået alltid like høyt hos Lindvik. Noe man definitivt fikk et bevis på i Bergisel-bakken i går. Lindvik hadde to svake treningshopp, før han gjorde et middels kvalikhopp med 14. plass. Samme plassering som han hadde i Garmisch Partenkirchen. I selve konkurransen løftet han seg og ble nummer 4.

– Er det sånn at du ofte bruker noen hopp for å justere deg inn?

– Ja, spesielt på posisjonen. Alle tilløp har forskjellig grader på buen inn mot hoppet, så man må tilpasse seg der. Man bruker et par hopp på å stille inn posisjonen, men når jeg først har funnet den, så har jeg funnet den, smiler han.

Derfor var han brukbart fornøyd med kvalifiseringen. Selv om sammenlagtlederen Ryoyu Kobayashi virket å ha stålkontroll på tingene.

– Han hopper bra han. Men det er muligheter. Så da er det bare å gripe den.

– Du blir ikke skremt?

– Nei, jeg liker å ha fokus på meg selv og det jeg kan gjøre noe med. Det er muligheter, smiler han.