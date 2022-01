Etterlyser Rangnick-stilen: – En rar ansettelse

Mandag kveld gikk Manchester United på en grisesmell mot Wolverhampton på Old Trafford.

Særlig ufortjent var det heller ikke. United slet med å skape sjanser samtidig som Wolverhampton stadig kom til farlige muligheter. 1. omgangen var spesielt svak.

Da Ole Gunnar Solskjær ble sparket, og etter hvert Ralf Rangnick var på plass, ble det forventet en stor endring i spillestil. Tyskeren ble omtalt som en foregangsmann på gegenpress, og både eksperter og supportere forventet å se et helt annet United-lag med mer mer intensivitet.

Etter seks kamper oppsummerte han egen spillestil slik:

– Vi snakket med laget om presspillet, men vi slet med å få noe press i det hele tatt i løpet av de første 15 minuttene. Det var hovedgrunnen til at vi skiftet formasjon til 2. omgang, sa Rangnick etter Wolves-kampen.

Sliter med å komponere

Rangnick til TV 2: – Vi gjorde for mange feil

Rangnick fikk spørsmål fra TV 2 om hvorfor ikke spillestilen har lykkes godt nok enda.

– Mot Palace klarte vi det delvis. Man må ha mentaliteten og det fysiske på plass. De må kunne klare å sprinte og angripe ballen.

–Er stallen god nok til å spille slik?

– Vi må ta steg etter steg. Vi har sluppet inn mer enn to mål i gjennomsnitt. I dag kunne vi holdt nullen. Det handler også om resultatet, og i dag er det ikke godt nok, sa en ordknapp United-manager til TV 2.

Til en annen rettighetshaver forklarte Rangnick at Edinson Cavani ble brukt som en tier i en 4-2-3-1-formasjon mot Wolverhampton. I det siste har tyskeren foretrukket en 4-2-2-2-variant.

– Vi må finne formasjonen som passer spillerne våre best, og finne ut hvilke posisjoner de er best i. Vi klarte ikke å løpe aggressivt nok og sette press på dem.

VAR-rommet: La du merke til det skitne trikset mot Liverpool-keeperen?

Stusser over ansettelsen

I Premier League-studio var Alexander Strauss gjest, og Brann kvinner-treneren slet med å se hvordan United ville spille.

– De havner midt i mellom. Det er verken høyt eller lavt. De har faser i kampen, som når Fernandes kommer inn hvor vi tror de vil snu, og det skal skapes målsjanser. Men så dør det hen igjen.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener Rangnick mangler spillerne til å gjennomføre sin krevende stil.

– Det er lett å sitte å sage hele greia, for dette var veldig dårlig. Men, det er en vanskelig jobb. Han kommer med en type fotball han liker å spille, men han har ikke spillerne til det. Hva skal han gjøre da?

– Er ansettelsen feil?

– Det er en rar ansettelse. De ansetter en fyr med en annen spillestil enn de har hatt siste sesongene - og så skal han bare være der til sommeren. Hvordan skal de gjøre dette? Skal han gå på kompromisser med sin egen stil? Det er noe annet han har fått her, svarer Thorstvedt.

Reaksjonene hagler etter dette

– En audition

Thorstvedt peker på hvordan han har hatt det i tidligere klubber hvor arbeidsforholdene kan ha vært annerledes.

– Han er vant med unge, sultne spillerne som er vant til å stupe i automatisk, men her han han andre typer. Eldre, og kanskje ikke i fysisk stand.

Det kan haste med å få dreisen på United. Topp 4-toget går, og om Rangnick vil fortsette i sjefsstolen lengre enn i et halvt år trengs det bedring.

– Jeg føler dette er en audition for ham, et slags prøvespill i United. Gjør han det bra, får han være med videre. Samtidig må klubben jobbe med alternativer.

Midtbanespiller Nemanja Matic mener laget trenger mer tid på seg.

– For å spille måten Ralf ønsker er ikke bare å gjøre etter noen uker. Taktisk må vi være i perfekt posisjon for å klare det. Problemet er at vi mister ballen alt for enkelt. Alle lag kan straffe deg om du gjør feil. Der må vi bli bedre, sier Matic.

– Alle managere har sine ideer. Vi vet alle hvordan Ralf vil spille med høyt press, og det er slik vi ønsker å spille i fremtiden. Steg for steg håper jeg vi vil se at vi utvikler oss.