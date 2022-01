Seks tiltalt etter ungdomsransbølgen i Oslo

Ti barn og unge ble ranet ulike steder i Oslo i september 2021. Nå er seks personer, hvorav fire mindreårige, tiltalt for ran og en rekke andre forhold.

Tiltalen omfatter blant annet ran, ransforsøk, grov kroppsskade, kroppsskade og grove kroppskrenkelser, skriver NRK.

Det er fire forhold som skjedde i løpet av 17. og 18. september 2021 de seks er tiltalt for. I alle sakene, som skjedde ulike steder i byen, ble barn og ungdommer frastjålet verdisaker og i tillegg utsatt for vold.

– Når mindreårige begår kriminalitet i form av vold og ran, er det ikke uvanlig at de opptrer i fellesskap, sier politiadvokat Jon Inge Engesmo i Oslo politidistrikt.

Han bemerker imidlertid at det ikke er holdepunkter for at det er snakk om organisert virksomhet.

Ikke alle seks er tiltalt for alle forhold, men det er noen som går igjen i flere av sakene. Enkelte av dem har erkjent straffskyld.