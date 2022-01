Slår alarm om mystisk hjernesykdom

En varsler fra helsemyndighetene advarer etter at en mystisk hjernesykdom sprer seg blant unge personer i den kanadiske provinsen New Brunswick.

I følge The Guardian har det dukket opp stadig flere tilfeller av den spesielle hjernesykdommen i denne regionen de siste to årene.

De som er blitt rammet er friske, unge mennesker i 20- 30-årene.

De rammede har opplevd en rekke symptom som søvnløshet, spasmer, hallusinasjoner, raskt og betydelig vekttap, problemer med å tenke klart, samt redusert bevegelighet.

Underrapportering

Helsemyndighetene i Canada opplyser at de har undersøkt 48 tilfeller av denne mystiske hjernesykdommen.

Men en varsler fra helsemyndighetene opplyser nå at antallet er langt høyere, og at det skal være snakk om så mange som 150 tilfeller.

Varsleren advarer om at den progressive nevrologiske sykdommen rammer stadig flere unge voksne og kan føre til rask kognitiv tilbakegang.

Den anonyme kilden, som er ansatt i en av Canadas to helsemyndigheter, sier til The Guardian at antallet tilfeller av den mystiske hjernesykdommen nå øker og at stadig flere unge voksne, som ikke har underliggende sykdommer, får en rekke spesielle symptomer.

– Virkelig bekymret

– Jeg er virkelig bekymret for disse tilfellene, fordi de ser ut til å utvikle seg så raskt. Jeg er bekymret for dem, og vi skylder dem en forklaring på hva dette er, sier kilden til The Guardian.

Av de 48 sakene som myndighetene opplyser at de etterforsker, er flere av dem uten genetiske koblinger – noe som kan tyde på at miljøfaktorer kan være utløsende.

En av personene som er rammet av sykdommen er en kvinne i 30-årene. En kvinnelig sykepleier i 20-årene, som steller denne kvinnen, har nylig begynt å få symptom på nevrologisk tilbakegang.

Ett annet tilfelle er en ung mor som raskt gikk ned nesten 60 kilo, hun begynte i tillegg å hallusinere og utviklet søvnløshet. Screening av hjernen hennes viste raskt fremskredet hjernesvinn.

Krever svar

Etter at den mystiske hjernesykdommen ble kjent i fjor, da et notat ble lekket i media, har politikerne i New Brunswick-provinsen krevd svar på hva som er årsaken til denne hjernesykdommen.

Det forventes at helsemyndighetene i løpet av januar vil informere om hva som er årsaken til økningen i antallet tilfeller av den mystiske hjernesykdommen.