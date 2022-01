Prins Andrew-anklagers forlik med Jeffrey Epstein er offentliggjort

Prins Andrew, som er en del av den britiske kongefamilien, ba om å få forliket offentliggjort da han hevder det beskytter ham fra søksmål av den typen Giuffre har anlagt mot ham.

I forliket fra 2009 skal Giuffre ha gått med på å ikke saksøke noen part med tilknytning til Epstein og som kan beskrives som en «potensiell tiltalt», melder BBC. Prins Andrew blir ikke eksplisitt nevnt i forliket.

Epstein betalte Giuffre 500.000 dollar som en del av forliket, som ble inngått etter at Giuffre saksøkte Epstein for blant annet seksuelt misbruk.

For å få utbetalt pengene måtte Giuffre, som da het Roberts, skrive under på at hun måtte «frigjøre Epstein for evig tid» for alle anklager, og at det samme gjaldt andre navngitte og ikke-navngitte personer med tilknytning til Epstein.

BA OM OFFENTLIGGJØRING: Prins Andrew ba selv om at forliket skulle offentliggjøres. Foto: Steve Parsons

Giuffre hevder nå i et søksmål mot prins Andrew at han begikk flere seksuelle overgrep mot henne da hun var 17 år, og at misbruket ble tilrettelagt av Epstein og Ghislaine Maxwell. Prinsen har avvist alle anklagene.

Giuffres advokater har uttalt at forliket ikke er relevant for saken hennes mot prins Andrew.

Maxwell ble i forrige uke kjent skyldig blant annet i å ha rekruttert unge jenter som så ble seksuelt misbrukt av Epstein og vennene hans.