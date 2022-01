Brasils president innlagt på sykehus igjen

Brasils president Jair Bolsonaro er innlagt på sykehus med blokkert tarm mandag, og må muligvis opereres, melder nyhetsbyrået Reuters.

Presidenten begynte å føle seg uvel søndag ettermiddag etter lunsj, og har fått satt inn en nasogastrisk sonde for å få i seg mat og medisiner av leger på sykehuset hvor han er innlagt.

– Flere tester vil bli utført for en potensiell operasjon av en indre obstruksjon i mageregionen, skrev Bolsonaro på Twitter mandag, sammen med et bilde av seg selv som viser tommel opp fra sykehussengen.

- Comecei a passar mal após o almoço de domingo.

- Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.

- Me colocaram sonda nasogástrica.

- Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022

Sykehusinnleggelsen er den andre siden Bolsonaro ble knivstukket på et kampanjearrangement i september 2018 og måtte gjennomgå nødoperasjon.

Sykehuset Vila Nova Star i den brasilianske byen Sao Paulo bekreftet i et medisinsk notat at presidenten ble innlagt på sykehuset i morgentimene mandag med en tarmblokkering.

– Han er i stabil tilstand, under behandling og vil bli revurdert i morgen av doktor Antonia Luiz de Vasconcellos Macedos team. For øyeblikket er det ingen prognose for at han blir utskrevet, heter det i uttalelsen.