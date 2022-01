Første Rangnick-tap etter grusom hjemmeopptreden

Comebacket til Phil Jones var det eneste lyspunktet da Manchester United tapte mot Wolverhampton på Old Trafford.

Manchester United - Wolverhampton 0-1

Etter Ole Gunnar Solskjærs avgang som Manchester United-manager i november har klubben tatt 14 av 18 mulige poeng i Premier League, men lite har minnet om festfotball i det siste.

Og selv om det var årets første kamp, var det langt ifra fyrverkeri Ralf Rangnicks menn mot Wolverhampton på Old Trafford.

United-stjernene skapte svært lite, og foruten et tverrliggerskudd var det lite å glede seg over. Samtidig var Wolves gode, og etter 82 minutter scoret Joao Moutinho.

Dermed gikk Rangnick på sitt første tap som midlertidig United-manager.

– Å vinne her mot United er stort for oss. Vi kom hit for å spille vårt spill, og vi skapte mye. Jeg syns vi fortjente å vinne, sa målscorer Moutinho til Sky Sports.

Jones tilbake

SJELDEN SYN: Phil Jones kunne endelig ikle seg Manchester United-drakten igjen for første gang siden 26, januar 2020. Foto: Dave Thompson

Det største samtaleemnet før kamp var at Phil Jones var i startoppstillingen for Manchester United. Det var midtstopperens første kamp siden 26. januar 2020, noe som er 708 dager siden. Da scoret faktisk 29-åringen i 6-0 seieren over Tranmere i FA-cupen.

Siden den gang har koronapandemien kommet, og Jones har slitt voldsomt med skader. I tillegg har seriemesteren fra 2013 vært åpen om en tøff tid utenfor banen.

Jones startet imidlertid godt, og avverget flere Wolves-muligheter.

– Det har gått bra for Phil Jones i denne første omgangen. Han treffer på pasninger og vinner dueller, s TV 2s kommentator Morten Langli.

– Det er ikke Phil Jones sin feil at United ikke har spilt bedre i 1. omgang. Mer enn godkjent omgang, sa TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

Så nær var Bruno Fernandes å sende United foran

Svakt United

Hjemmelaget startet rufsete, og det var ulvene som fikk de første mulighetene. Først ved Daniel Podence, og deretter en farlig volleyavslutning fra Rùben Neves som De Gea så vidt avverget.

– De tekniske feilene florerer hos Manchester United, sa Lanlgi.

United fikk til lite, og trøblet voldsomt i 1. omgang. Det toppet seg da Cristiano Ronaldo plutselig headet en ball tilbake mot egen keeper, men den gikk rett til motspiller. Heldigvis for de rødes kaptein ble det ingen farligheter ut av det.

Til pause hadde United fire avslutninger, mens Wolves kom til hele 14.

Bruno satte fyr på United

Noen sprek start på 2. omgangen var det heller ikke for United. Etter 59 minutter gjorde Ralf Rangnick sitt første grep, og byttet innpå Bruno Fernandes.

Det holdt på å gi nesten umiddelbar effekt. Nemanja Matic fant Fernandes rett foran mål som banket ballen i tverrligger.

Minuttet svingte han inn et frispark som Cristiano Ronaldo styrte i mål med hodet. Men portugiseren var offsideplassert, og målet ble annullert.

Der var kanskje det eneste gode United-minuttet. For i andre enden smalt det etter 81 minutter, da Joao Moutinho plukket opp nedfallsfrukt og sendte inn 1-0 for Wolves.

Nå venter FA-cuphelg for klubbene. Manchester United skal opp mot Aston Villa neste mandag, før de møter samme lag borte 15. januar.