Over én million selvtester delt ut før skolestarten: Maria (7) testa seg i morges

Hjemme hos Maria og mamma Mariam Rasouli i Trondheim tidlig mandag morgen. På barnerommet ligger selvtesten klar.

– Vi må alle være friske og ikke få korona, sier sjuåringen mens hun pakker ut testen hun og mamma fikk på skolen før jul.

Maria vet hva det betyr å få sykdommen. Det kjentes ikke noe bra da hun var syk, og det viste seg å være korona.

– Man må være inne på rommet sitt, og ikke gå ut, sier hun alvorlig. Så smiler hun litt for hun kommer på en bra ting også.

– Jeg kunne leike meg mye med leikene mine da.

Savner vennene og læreren

– Du synes ikke det er skummelt å putte denne pinnen opp i nesa? Vi spør mens Maria gjør klar. Hun har vaska hendene skikkelig godt denne morgenen.

– Neida, det bare kiler litt. Og stikker hun pinnen oppi mens hun teller.

Mammaen hennes, Mariam Rasouli, kommer fra Afghanistan. Hun er veldig opptatt av at innvandrere må tilpasse seg, og lytte til myndighetenes råd.

MOR OG DATTER SPENTE: I stua si på Saupstad i Trondheim venter de på at den første skoledagen i 2022 skal starte. Foto: Heidi Venæs/TV2

– Når man får anbefalinger fra Helsedirektoratet må man følge de anbefalingene og reglene, når man bor i et land må man integrere seg.

Så har dattera fått blandet det biologiske materialet fra neseborene med væsken som følger med hurtigtesten. Deretter skal det dryppes ned i noe som kalles for brønnen.

– Nå savner jeg vennene mine og læreren, forteller Maria, mens vi alle kikker spent etter streken som skal fortelle om hun er frisk. Det kan ta 15 til 30 minutter.

Kritikk mot massetesting

Over én million selvtester er delt ut til ansatte og elever ved skolene, og ansatte i barnehagene i Norge. Myndighetene har ønsket at alle tester seg selv før første arbeids- og skoledag. Dét er ikke alle enige i er en god idé.

GLEDENS DAG: Maria mandag morgen ved inngangen til skolen sin, der hun går i andre klasse. Foto: Heidi Venæs/TV2

– Kvaliteten på hurtigtestene er så dårlig at vi ikke kan stole på dem, sier professor Elling Ulvestad ved Haukeland universitetssjukehus til Aftenposten.

I Trondheim forsvarer konstituert kommunalsjef for skole, Janicke Akse, framgangsmåten. De har delt ut nær 25.000 selvtester til byens skoler og barnehager.

– Vi må stole på rådene vi får fra Folkehelseinstituttet, og fra våre egne smittevernsmyndigheter i kommunen, sier Akse.

– Æ e negativ

Marias øyne er klistret til den lille teststrimmelen på bordet. Den etterlengtede streken viser seg.

– Æ e negativ, jubler hun. Mamma jubler med henne. Skoledagen kan begynne og Maria løper nærmest hele veien til skolen på Saupstad i Trondheim.

JUBEL OVER NEGATIVT : Maria (7) holder teststrimmelen som beviser at hun trygt kan gå på skolen. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Ved enden av dagen kan kommunen telle opp svarene fra alle hurtigtestene.

– At det er smitte på nær halvparten av Trondheimsskolene er som ventet, forteller Janicke Akse.

69 elever og 21 ansatte ved til sammen 28 skoler er smittet. Så langt kan ikke de lokale myndighetene bekrefte at dette dreier seg om Omikron-varianten. Men denne mandagen ble det iallfall bekreftet at Omikron er blitt den dominerende versjonen av Korona-viruset i Norges tredje største by.