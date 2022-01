Avviser kommentar om at årets 17.mai-feiring kan bli avlyst

Uttalelsen skapte reaksjoner. Nå sier direktøren i Helsedirektoratet at han ble feilsitert av P4.

– De har laget et sitat av meg som faktisk er feil, det jeg har uttalt meg om er at våren blir mindre sikker på grunn av omikronsmitte, og det står jeg nok ved fremdeles, sier Guldvog til TV 2 Nyhetskanalen mandag ettermiddag.

Mandag morgen meldte P4 at helsedirektøren sa nordmenn risikerte enda en 17.mai-feiring uten barnetog og store selskaper på grunn av stor usikkerhet ved omikronvarianten.

FEILSITERT: Helsedirektør Bjørn Guldvog ble mandag feilsitert av P4. Han sier han aldri sa årets 17.mai-feiring ville bli avlyst. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Dette avviser Guldvog selv overfor TV 2.

– Det er flott å få mulighet til å beriktige dette på TV 2. Vi har vært gjennom dette med P4 i dag, og P4 beklager dette, sier Guldvog.

I en tekstmelding til TV 2 mandag kveld skriver nyhetsredaktør Marte Svarva i P4 at de er lei seg for feilen.

– I nettsaken har beklageligvis meningsinnholdet i saken blitt framstilt som et direkte sitat fra helsedirektøren. Dette var upresist i nettsaken, noe P4-nyhetene beklager, skriver hun.

De har mandag kveld lagt inn en rettelse i den opprinnelige saken hvor de skriver: «Helsedirektør Bjørn Guldvog var i denne saken tidligere sitert på "Vi kan få enda et år uten barnetog og store selskaper på 17. mai". Det var ikke et direkte sitat og er fjernet.»

Reagerte på sitat

Flere reagerte på sitatene, som ble publisert samtidig som fagdirektør Tyra Grove Krausse i Danmarks folkehelseinsitutt SSI, gikk ut og sa at deres prognoser indikerte at danskene kan leve som normalt om to måneder.

– Det tror jeg. Det kommer til å fortsette de neste to månedene, og deretter håper jeg at smitten vil avta og at vi får våre normale liv tilbake, sa Krausse til dansk TV2.

Forfatter Aslak Nore fyrte løst mot Guldvogs P4-sitater på Twitter mandag formiddag og beskyldte helsedirektøren for å spre meningsløse spådommer. Twittermeldingen har senere blitt slettet.

Kritikk: Forfatter Aslak Nore gikk hardt ut mot helsedirektør Bjørn Guldvog etter han ble feilsitert på P4 mandag morgen. Tweeten har senere blitt slettet. Foto: Twitter

Omikron dominant

Fagdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet, sier til TV 2 at omikronsmitten som nå dominerer i Norge trolig vil forårsake en ny smittebølge i januar.

– Det mener vi på grunnlag av utviklingen i andre land som har lik smitte som oss, og erfaringene derfra når omikron tar over. Vi har tiltak som vi håper vil bremse utviklingen, men alt tyder på at vi vil få en økning i smitte, sa Vold tidligere mandag.

Det var kommentarene rundt usikkerheten av omikronvarianten som var bakgrunnen for misforståelsen mellom P4 og Guldvog, ifølge helsedirektøren selv.