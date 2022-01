Avslører ny kjæreste: – Jeg har funnet drømmedama!

Artisten Adrian Jørgensen, som blant annet har vært med i Melodi Grand Prix og «The Voice», delte den hyggelige nyheten i sosiale medier mandag.

Han sier selv at han aldri har vært typen som har «slengt alt ut på Instagram».

– Men for første gang i livet føles det veldig naturlig «å sette et statement» på at jeg nå har funnet den jeg vil dele livet mitt med, forteller Jørgensen til God kveld Norge.

Første seriøse forhold

Kjæresten er 25 år gamle Mali. Jørgensen vil ikke utdype om hvordan de møttes, men at de har kjent hverandre en stund.

– Det er nylig at vi har funnet ut at vi er kjærester. Jeg har jo egentlig ikke hatt noen seriøse forhold før nå.

Jørgensen sier at han tok et tidlig valg om å prioritere og satse på musikken, og har ikke hatt noe særlig fokus på dating.

– Jeg har endelig funnet kjærligheten. Man blir eldre og nå var tiden inne, i hvert fall da jeg traff hun. Utrolig glad for at det var akkurat Mali.

Drømte om dame som kunne sløye fisk

Adrian Jørgensen var 21 år da han var med i «The Voice» i 2013. Da fortalte han til TV 2 at innboksen var full av kjærlighetserklæringer, og at drømmedama var «en som kan skjære opp en fisk», og ikke er redd for å ta i et tak.

– Har du funnet dette i Mali?

– Hun er absolutt ikke redd for å sløye fisk, og hun er også helt rå på å lage mat, så jeg har funnet drømmedama!

Sangeren eier sitt eget hus i Bindal i Nordland, hvor han jobber som lakserøkter når han ikke driver med musikken.

– Har dere planer om å flytte sammen?

– Vi har ikke lagt noen store planer enda. Plutselig en dag har vi kjøpt oss hus, men det vet vi ikke, sier Jørgensen.

Ser positivt på framtiden til tross for usikkerhet

Artisten var en av mange som ble rammet av den nye virusvarianten før jul. Jørgensen var på juleturné med Trine Rein, men showet ble avsluttet etter at nye tiltak mot coronaviruset ble innført.

– Det er synd for de involverte men vi har et kollektivt ansvar. Jeg har jobbet på siden av karrieren hele tiden, og det er jeg takknemlig for nå.

– Jeg ser veldig positivt på det nye året med både musikken og kjærligheten, avslutter Jørgensen med.