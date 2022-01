Det var Kjetil Andre Østhus (28) som ble drept i Haugesund

Det var Kjetil Andre Østhus (28) fra Karmøy som ble drept natt til 1. januar i Haugesund.

Politiet fikk melding om at en mann var knivstukket utendørs i Presthaugvegen i Haugesund, natt til 1. januar klokken 01.28. Livet stod ikke til å redde, til tross for forsøk på livreddende førstehjelp.

To personer er pågrepet for drapet. En britisk statsborger er siktet for drap, mens en norsk statsborger er siktet for medvirkning til drap. Begge nekter straffskyld.

Mandag ble det kjent at både den norske og den britiske statsborgeren varetektsfengses i fire uker, frem til 31. januar.

Østhus var sammen med venner og feiret nyttår i en leilighet i nærheten av åstedet da drapet skjedde, ifølge politiadvokat Fredrik Martin Soma.

– De var ute for å skyte opp fyrverkeri da de to siktede, som har tilknytning til en annen leilighet i nærheten, kom i kontakt med fornærmede og hans venner. Det var i denne sammenhengen at fornærmede ble drept, sier Soma.