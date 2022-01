Varslingssak mot to trenere: – Reagerte med sjokk og vantro

Lørenskog Ishockeyklubb har nå håndtert et varsel mot to trenere. Spillere skal ha følt seg trakassert, og sponsorer har fryst midler til klubben. Trenerne er sjokkerte.

I den tidligere toppklubben Lørenskog, som nå ligger i 1. divisjon, har det ulmet den siste tiden. Laget presterer ikke som håpet, to trenere har fått varsel mot seg og sponsorer har fryst midler.

Kilder TV 2 har snakket med forteller at det har kommet inn et varsel mot hovedtrener Niklas Andresen og assistenttrener Espen Olsen Lie.

Bakgrunnen for varslingen skal være misnøye blant spillerne. Spillere skal ha følt seg dårlig behandlet, og mener enkeltspillere er blitt trakassert.

Flere spillere skal ha følt at trenerne har brutt ned laget og enkeltspillere, samt «dyrket» andre spillere. Spillere skal ha kjent på det de mener har vært en fryktkultur i garderoben.

Dette har for flere spillere ført til manglende tillitt til trenerteamet.

Har konkludert

– Vi forstår at dette er en sak som kan fatte interesse. Styret ble gjort kjent med misnøye i A-lagstroppen i Lørenskog i midten av november, og gikk umiddelbart i dialog med representanter for spillergruppa og trenerne for å få en bedre forståelse av innhold og bakgrunn i saken, skriver styreleder Anders Eikeland i en e-post til TV 2.

Han forsikrer om at varselet er blitt tatt på alvor.

– Noen av de fremsatte påstandene var av en slik karakter at styret valgte å håndtere denne informasjonen som et varsel i arbeidsrettslig forstand. Styret har deretter benyttet juridisk kompetanse for å sikre en forsvarlig og etterrettelig prosess, skriver han.

Eikeland kan informere om at de nå har konkludert.

– Konklusjonen fra varslingssaken er at det ikke er grunnlag for å gå til arbeidsrettslige skritt. Samtidig er det viktig for oss å ivareta alle involverte parter. Dette skal vi nå gjøre gjennom enda tettere oppfølging. Vi står bak både trenere og spillere, slik at vi kan fortsette lagbyggingen og utviklingen av Lørenskog ishockeyklubb, skriver styrelederen.

Ifølge styrelederen har trenerne videre tillit fra styret.

TV 2 har vært i kontakt med lagets kaptein, Marius Johansen. Han viser på vegne av laget videre til styrelederens e-post.

Kjenner seg ikke igjen

– Det var selvfølgelig overraskende. Jeg har ikke så mye å si om saken. Den er håndtert internt med juridisk bistand underveis. Jeg som person har ikke lyst til at det blåses opp mer enn det har blitt. Alle parter har blitt håndtert på en god måte, svarer lagets trener, Niklas Andresen, på spørsmål om hvordan han reagerte da varselet kom.

Han kjenner seg ikke igjen i at det er en fryktkultur i garderoben.

– Kan du forstå at noen spillere har reagert med misnøye på hvordan dere har opptrådt overfor dem?

– Nei, jeg kan ikke forstå det på det nivået vi her snakker om, svarer Andresen.

Han har opplevd det hele på en helt annen måte.

– Vi har både da og nå hatt et godt øye til spillergruppa. Vi har opplevd det som at det har vært god stemning hele veien, sier hovedtreneren.

FRYSTE MIDLER: Flere av Lørenskog Ishockeyklubb sine sponsorer har fryst midler etter et varsel mot A-lagets trenere. Foto: Jon Olav Nesvold

– Sjokk og vantro

Heller ikke assistenttrener Espen Olsen Lie var på noen måte forbedret på varselet som kom inn.

– Hvordan reagerte du på at det kom et varsel mot dere trenerne i november?

– Jeg er opptatt av at idretten, som i arbeidslivet for øvrig skal være et godt sted å være. Jeg reagerte derfor med sjokk og vantro. Jeg har ikke opplevd, hørt, eller sett noen av de påstandene som kom fram i varselet i november. Den første gangen jeg hørte om dette var da det ble presentert for meg i møte med representanter fra styret, svarer han.

Olsen Lie kjenner seg på ingen måte igjen i påstander om fryktkultur og trusler.

– Jeg har ikke observert noen form for trakassering, og kjenner meg ikke igjen i at dette skal ha forekommet. Det er en naturlig del av toppidretten at prestasjoner vurderes. Det er således trenerens jobb å gjøre prioriteringer for å sikre lagets og individets utvikling. Lørenskog ishockeyklubb har også en sportslig plan som sier at Lørenskog ønsker å utvikle egne unge spillere til seniorhockey. Det kan derfor oppstå vanskelige prioriteringer når etablerte seniorspillere skal vurderes opp mot unge juniorspillere, sier treneren og fortsetter:

– I Lørenskog ishockeyklubb er vi nå så heldige at vi har flere unge spillere som etter min mening er gode nok og har behov for spilletid på A-laget. Jeg er kjent med at kampen om spilletid har påvirket stemningen i garderoben. Det er en sunn form for konkurranse som skjerper alle på vårt nivå.

– Kan du forstå at enkelte har reagert på trenernes håndtering av spillergruppen?

– Nei, jeg kan ikke forstå det. Jeg mener at det skal være konkurranse i toppidretten og at konkurranse driver utvikling. Valg som er tatt, er hele tiden gjort med et blikk på sportsplanen som er utarbeidet av klubben. Vi har respekt for individenes behov for trygghet og ivaretakelse. Jeg tror ikke på å skremme noen til å prestere bedre, og noe slikt har jeg heller ikke opplevd at har forekommet i tiden jeg har vært i Lørenskog, svarer han.

Har fryst midler

TV 2 vet at flere sponsorer har fryst midler til klubben.

Blant sponsorene som har valgt å gjøre det, er Pumpe-service AS, hvor Robert Butteberg er daglig leder.

– Det har vi gjort fordi vi har hørt at det er en ukultur med trakassering og dårlig miljø i klubben. Det jeg har hørt er at det er dårlig arbeidsmiljø mellom trenere og spillere. Det er ikke forenlig med vår bedriftskultur, sier han.

21. desember sendte han og andre sponsorer en e-post til styret hvor de ba om et møte for å få informasjon om saken.

– Det avviste klubben. Da valgte vi å fryse avtalen, sier Butteberg, som legger til at klubben senere har sendt ut noen e-poster med informasjon, men at han ikke er beroliget og at han mener klubben har håndtert prosessen dårlig.

– Hva skal til for at dere igjen gir midler til klubben?

– Vi må få et møte med klubben. Der vil vi møte de som har tatt beslutningen om at de ikke vil gå videre med varselet. Det kan også være at vi vil snakke med spillere, slik at vi får deres versjon, svarer han.

– Er det riktig at dere kan fortsette å være sponsor for klubben selv om trenerne får fortsette?

– Ja, det kan vi. Det er selvfølgelig under forutsetning om at dette er håndtert på en god måte. Vi legger oss ikke opp i det sportslige - det har vi ikke kompetanse eller grunnlag for, selv om jeg vil tilføre at laget har gjort det mye dårligere enn man kan forvente av et sånt lag. Hvis man nå ser at det her er løst mellom spillere og trenere, og det er ryddet opp i ukulturen, er ingenting bedre enn det, svarer den daglige lederen.

– Avhengig av sponsormidler

Styrelederen har blitt konfrontert med uttalelsen til Butteberg om at han valgte å fryse midler etter at styret ikke ønsket å møte sponsorer til et orienteringsmøte om saken.

På spørsmål om hvordan han mener klubben har håndtert saken overfor sponsorer, svarer han følgende:

– Vårt viktigste ansvar inntil nå i denne saken har vært å håndtere varslingen og ivareta partene og de ansatte. Vi har samtidig registrert interesse og reaksjoner fra våre sponsorer og samarbeidspartnere, som nå blir håndtert videre gjennom dialog med styret og markedsutvalget i Lørenskog ishockeyklubb.

– Hva vil klubben gjøre for at sponsorer ikke lenger skal fryse midler?

– Lørenskog ishockeyklubb er som mange andre ishockeyklubber i Norge drevet på tusenvis av årlige dugnadstimer fra foreldre og andre frivillige. Vi er også avhengig av sponsormidler for at ting skal gå rundt. Vi er i dialog med disse nå om utfallet av denne saken og hvilke tiltak vi gjør i kjølvannet av den, som blant annet er tettere oppfølging fra sportslig utvalg overfor trenere og spillere, svarer Eikeland.