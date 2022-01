Eckhoff ute av Oberhof-runden

Rett før jul reiste Tiril Eckhoff hjem fra Le Grand-Bornand fordi kroppen ikke lystret, og varslet samtidig at hun kom til å gjennomgå noen medisinske sjekker for å finne ut om noe var galt.

Planen var å komme tilbake i verdenscupen i Oberhof kommende uke, men slik blir det ikke.

– Jeg skal ikke gå i Oberhof, bekrefter Eckhoff til TV 2.

– Hva er grunnen til det?

– Jeg ble syk da jeg kom hjem fra Frankrike, og var syk en uke. Jeg kjørte første hardøkt for to dager siden, og bestemte meg etterpå for at jeg ikke har lyst til å rushe tilbake. Nå må jeg få kroppen i balanse og i god form før jeg reiser ut i verdenscupen igjen, sier hun.

Planen er nå i stedet å gå verdenscuprennene i Ruhpolding, og deretter Anterselva før avreise OL i Beijing.

– Jeg må holde motet oppe, og tror og håper at jeg gjør alt jeg kan for å få kroppen på rett kjøl. Selvfølgelig er det dritkjipt og jeg skulle ønske jeg var i toppform. Men jeg må ta konsekvensen av at jeg ikke er det, sier Eckhoff, som nå blir værende i Oslo fram til avreise Ruhpolding.