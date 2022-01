Derfor har The Voice-mentorene byttet plasser

Fredag denne uken rullet den syvende sesongen av talentkonkurransen The Voice i gang, der håpefulle artistspirer konkurrerer om å bli Norges beste stemme.

Oppmerksomme seere biter seg kanskje merke i en spesiell detalj ved årets sesong – nemlig at mentorene har byttet plasser i stolrekken.

Endringer

I fjorårets konkurranse satt mentorgjengen, bestående av Tom «Matoma» Stræte Lagergren (30), Espen Lind (50), Ina Wroldsen (37) og Yosef Wolde-Mariam (44), side om side i de røde stolene i denne skrevne rekkefølgen.

2021: Slik satt mentorene plassert i fjorårets sesong av The Voice. Fra venstre: Tom «Matoma» Stræte Lagergren, Espen Lind, Ina Wroldsen og Yosef Wolde-Mariam. Foto: TV 2

Nå har flere av mentorplassene imidlertid blitt omrokkert i årets sesong. Ytterst fra venstre er plasseringen nå som følger: Espen, Yosef, Ina og Matoma.

2022: Slik sitter mentorene plassert i årets sesong av The Voice. Fra venstre: Espen Lind, Yosef Wolde-Mariam, Ina Wroldsen og Tom «Matoma» Stræte Lagergren. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Se Matoma bomme på plassen sin i videoen øverst i saken.

– Ville det skulle være litt nytt

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, begrunner mentor-plasseringen med ønsket om å skape noe nytt og annerledes.

– Ny sesong, nye muligheter. Vi har sammenlignet det med å starte et nytt skoleår: Det er samme klassen, men noe kjennes likevel litt annerledes og spennende. Så vi har endret på mentor-plasseringene for endringens skyld. Vi ønsket å se om det oppsto en ny dynamikk mellom dem, og ville det skulle være litt nytt for mentorene også, forklarer Haldorsen.

Ivrige The Voice-tilhengere har kanskje lagt merke til mentorenes dynamikk og ulike personligheter – eksempelvis Matoma og Ina. Ifølge Haldorsen ligger det ikke noe spesielt bak at de nevnte mentorene har blitt satt skulder mot skulder i år.

– At akkurat Matoma og Ina ble sittende ved siden av hverandre er et resultat av at det ikke er altfor mange ulike konstellasjoner å velge mellom når alle skal sitte ved siden av andre enn de gjorde forrige sesong, sier hun.

Ina selv trives svært godt ved siden av mentorkollegaen Tom.

– Noe av det beste med The Voice-jobben er at vi alle har det så fint sammen. Det å sitte ved siden av Tom er å få ta del i en berg- og dalbane-energi som er helt rå, og det føles veldig bra, deler hun overfor TV 2, og legger til:

– Jeg trives så innmari godt i det laget at det ikke spiller noen rolle hvem av gutta jeg sitter med.

Se The Voice fredager klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.